Gradul de violenţă creşte în societate, inclusiv imaginile ne arată acest lucru. Două femei în vârstă şi cu probleme locomotorii au fost tâlhărite în Bucureşti. Un individ eliberat condiţionat din închisoare le-a urmărit pe stradă şi le-a atacat în scara blocului, unde le-a smuls brutal cerceii de la urechi.

Le-a urmărit după ce au ieșit dintr-un magazin și a reușit să le fure chiar în scara blocului.

Bărbatul, care le-a supravegheat atent pe cele două femei care plecaseră de la un magazin, a intrat cu ele în scara blocului și din cauza problemelor medicale pe care acestea le au, a reușit să le fure cerceii și ulterior să fugă.

Bărbatul a mai tâlhărit o femeie în aceeaşi zi

Tot în aceeaşi zi, potrivit anchetatorilor, acesta a mai dat lovitura, a reușit să fure un cercel de la o altă femeie. Bărbatul care a reușit să fugă a fost reținut de polițiști, iar astăzi urmează să ajungă în fața legii cu propunere de arestare preventivă.

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Nu este însă prima dată când are astfel de antecedente. În perioada 2016-2017 a mai comis astfel de fapte, iar în 2023 a fost eliberat condiționat.