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Video Momentul în care două tramvaie se ciocnesc în zona Obor din Capitală, în timp ce polițiștii dirijau traficul

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.06.2026, 07:24 | Modificat la 17.06.2026, 07:24

Două tramvaie s-au ciocnit în zona Obor din București.

Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, în intersecție se aflau și polițiști care dirijau traficul în momentul impactului.

În urma acestuia, circulația a fost blocată temporar pe trei linii de tramvai. Din fericire, nu au existat persoane rănite. Cei doi vatmani au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au indicat că niciunul nu consumase alcool.

Redactia Observator
Redactia Observator
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