Explozie devastatoare într-o localitate din Vrancea. Un bărbat este în stare critică după ce o butelie GPL i-a explodat în casă. Deflagrația puternică ce s-a produs s-a distrus întreaga locuință și a afectat alte gospodării din apropiere și a fost filmată de o cameră de supraveghere.

Deflagrația s-a produs în jurul orei 6 dimineața, în localitatea Sihlea, cel mai probabil în urma exploziei unei butelii de GPL de mari dimensiuni amplasată în exteriorul locuinței. Un bărbat în vârstă de 53 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 55% din suprafața corpului și a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Focșani pentru îngrijiri medicale.

Suflul exploziei a fost atât de puternic încât nu a afectat doar casa în care s-a produs deflagrația ci și alte 10 proprietăți din vecinătate. Au fost avariate atât locuințe cât și anexe gospodărești, însă deocamdată autoritățile nu au comunicat valoarea pagubelor.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri din Focșani alături de un echipaj smurt și unul al serviciului județean de ambulanță Vrancea. Pompierii au evaluat întreaga zona afectată și au securizat perimetrul pentru a preveni alte incidente. Explozia nu a fost urmată de incendiu. Echipele de specialiști fac în continuare cercetări la fața locului.