Accident teribil în Bistriţa-Năsăud: o mamă şi fetiţa ei de trei ani au fost spulberate pe trecerea de pietoni, sub ochii părinţilor femeii. Fetiţa a supravieţuit, dar este în stare gravă, dar pentru tănâră nu s-a mai putut face nimic. Martorii spun că şoferul circula cu viteză foarte mare.

Raluca şi fetiţa ei de trei ani au fost lovite în plin, pe trecerea de pietoni. Cu câteva clipe înainte, femeia de 33 ani parcase maşina pe marginea şoselei, chiar vizavi de casa părinţilor ei care le aşteptau în vizită. Apoi, şi-a luat copilul în braţe ca să traverseze. A apucat să facă doar câţiva paşi, fără să vadă că o maşină se apropie cu viteză. Tatăl ei a auzit zgomotul din casă.

"Nicio frână. A parcat să treacă pe trecere şi pe trecere cred că a lovit-o. Aici a copilărit. Un copil extraordinar. Toată viaţa mea acolo rămâne. E sufletul meu", a spus tatăl femeii.

Şoferul care le-a spulberat are 27 de ani. Martorii spun că se grăbea să ajungă la un meci de fotbal şi nici nu a apucat să frâneze. Nu le-a văzut, cu toate că trecerea era iluminată. De altfel, camerele de supraveghere au suprins şi o altă maşină care nu a oprit să le acorde prioritate, pe celălalt sens de mers. Raluca a fost resuscitată aproape o oră, fără rezultat.

Articolul continuă după reclamă

"Cu fetiţa în braţe. Vă daţi seama dacă până acolo a dus-o atâţia metri, ce viteză a putut avea omul ăla. Să nu aibă o frânare, nimic absolut n-a avut", a spus o vecină.

Fetiţa de trei ani a fost găsită în stare foarte gravă şi dusă la Spitalul din Bistriţa, apoi transferată la Cluj. Şoferul vinovat de accident a fost testat pentru consum de alcool şi substanţe interzise, iar ambele rezultate au fost negative.