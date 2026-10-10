Un șofer neatent a ajuns cu mașina în șanț, după ce a observat prea târziu un autoturism oprit în fața sa, în zona localității Slatina-Timiș din Caraş-Severin. Momentul în care trage brusc de volan, lovește parapetul și iese de pe șosea a fost surprins de camerele de supraveghere.

Momentul în care o mașină dispare de pe șosea. Șoferul a văzut prea târziu autoturismul oprit în fața sa - captură Facebook / Gugulanul.ro

În imaginile surprinse de camere se vede cum un autoturism încetinește și pare să se pregătească pentru un viraj la stânga. Mașina care circulă în spatele său nu reușește să frâneze la timp, iar șoferul virează brusc spre dreapta, pierde controlul direcției și iese de pe carosabil.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, neatenția la volan ar fi contribuit la producerea incidentului.

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Șoferul a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.

Întrucât evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar cei implicați au soluționat situația pe cale amiabilă, cazul este încadrat ca tamponare, fără deschiderea unui dosar penal.