Peste 70 de femei au fost identificate ca victime ale traficului de persoane, în ancheta coordonată de procurorii români şi care a implicat Europol, dar şi omologi din alte trei ţări europene. Implicat este clanul Burtea, care avea afaceri ilicite în mai multe locaţii din România, dar şi din Marea Britanie, Austria, Germania şi Irlanda.

Acţiune de destructurare a reţelei de trafic de carne vie - Europol

Potrivit unui comunicat al Europol, reţeaua interlopă opera în nouă ţări europene. A fost călcată de mascaţi în două dăţi: pe 5 şi pe 19 noiembrie. În anchetă au fost identificate mai bine de 70 de victime şi aduşi la audieri 50 de suspecţi. Anchetatorii vorbesc despre o "structură criminală care are în centru o familie" şi care a făcut câteva milioane de euro de pe urma fetelor traficate.

Ancheta a început încă din noiembrie 2025. La un an distanţă, au fost făcute percheziţii în Austria, Germania şi România. După alte două săptămâni, au fost făcute noi percheziţii, în Irlanda şi, din nou, în România.

În urma acţiunii, 38 de suspecţi au fost arestaţi şi au fost făcute 61 de percheziţii domicilare, în România, Germania şi Irlanda. Sume importante şi de bani şi vehicule de lux au fost rechiziţionate în urma acestora.

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Ce au găsit poliţiştii în urma percheziţiilor Europol

Ce au găsit poliţiştii în urma percheziţiilor Europol

Interlopii ţinteau femei vulnerabile pe care le seduceau prin metoda lover boy. Le câştigau încrederea, după care le forţau să se prostitueze în străinătate. Cincizeci şi una de victime au fost duse la loc sigur de către poliţişti, în urma acţiunii în ţările menţionate.

Surse Observator spun că liderul clanului Burtea este cântăreţul de manele Niculae Danciu zis Segher. Sub conducerea lui s-ar fi extins o caracatiţă infracţională: şase familii şi clanuri distincte care s-au aliat în afaceri ilegale.

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