Ministerul Sănătății a evaluat 411 persoane din azilele lui Viorel Pașca. Cum au fost triate pentru relocare

Cazul azilelor ilegale din Bihor ia amploare. Ministerul Sănătăţii informează că 411 persoane aflate în casele "bunului Samaritean" Viorel Paşca, din judeţul Bihor, au fost evaluate medical şi logistic, 388 dintre acestea fiind deja relocate în ţară şi preluate în special de către Direcţiile judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC). Nouă persoane au rămas internate la Spitalul Judeţean Oradea, alte nouă la Spitalul Municipal din Beiuş, iar cinci au fost preluate direct de către DGASPC Bihor.

Ministerul Sănătăţii informează, miercuri, printr-un comunicat de presă, că monitorizează îndeaproape evoluţia evenimentelor legate de cazul Viorel Paşca, din judeţul Bihor, precizând că 411 persoane asistate au fost evaluate medical şi logistic în cadrul unei ample operaţiuni interinstituţionale.

​"Având în vedere complexitatea cazului şi starea de vulnerabilitate a victimelor, la faţa locului s-a acţionat rapid şi coordonat pentru asigurarea unui răspuns medical de urgenţă", se arată în comunicatul Ministerului Sănătăţii.

Potrivit MS, echipele mixte au asigurat triajul medical al persoanelor identificate, au acordat primul ajutor şi asistenţă medicală de specialitate, dar şi suport psihologic specializat pentru victimele traumatizate şi au evacuat şi transportat persoanele, în condiţii de siguranţă, către unităţi medicale sau de asistenţă socială din întreaga ţară.

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În urma triajului medical şi a măsurilor urgente de relocare, situaţia celor 411 persoane se prezintă astfel:

​9 persoane au rămas internate pentru îngrijiri medicale la Spitalul Judeţean Oradea;

9 persoane au rămas internate la Spitalul Municipal din Beiuş;

​5 persoane au fost preluate direct de către DGASPC Bihor;

​388 de persoane au fost deja relocate în ţară, fiind preluate în special de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) judeţene.

​​"Ministerul Sănătăţii susţine cu fermitate drepturile pacienţilor şi se asigură că toate procedurile curente de transfer şi asistenţă se desfăşoară cu respectarea strictă a demnităţii, siguranţei şi dreptului la îngrijire corespunzătoare al cetăţenilor", mai arată Ministerul Sănătăţii.

Coordonatorul azilelor ilegale din judeţul Bihor care, potrivit procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, ar fi exploatat sute de persoane vulnerabile sub paravanul unei asociaţii umanitare, este audiat, miercuri, la sediul central al DIICOT din Bucureşti. Întrebat de jurnalişti despre acuzaţiile grave din dosarul în care este acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat şi de trafic de persoane, Viorel Paşca a răspuns doar: „Voi ştiţi mai multe decât mine”. Alături de el, la DIICOT au ajuns şi alte persoane cercetate în acelaşi dosar.

Procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi poliţişti ai Direcţiei Investigaţii Criminale au făcut, marţi, 27 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme şi al unei instituţii publice din judeţul Bihor, în cazul reţelei care ar fi exploatat, în ultimii şase ani, sute de persoane vulnerabile sau bolnave psihic, aduse din mai multe spitale din ţară, sub paravanul unei asociaţii umanitare. Potrivit anchetatorilor, liderul reţelei, în vârstă de 55 de ani, ar fi obţinut sume imense de bani din donaţii, sponsorizări, contribuţii, pensii, indemnizaţii de handicap, ajutoare de înmârmântare şi alte ajutoare şi beneficii sociale.

Cercetările, declanşate ca urmare a sesizării din oficiu a Direcţiei Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au scos în evidenţă că, începând cu anul 2020, bărbatul, în calitate de lider, împreună cu alţi trei suspecţi, a constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care au aderat şi pe care au sprijinit-o alţi şapte membri, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile.

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