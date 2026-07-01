Imagini impresionante surprinse în noaptea furtunii din București. În Pasajul Poligrafiei, unde apa a acoperit complet mai multe autoturisme, pompierii au înotat până la vehicule pentru a verifica dacă în interior se aflau persoane surprinse de furtună. Intervenția a avut loc în condiții extrem de dificile, în timpul fenomenelor meteo care au paralizat Capitala.

Pasaj din Capitală, transformat într-un lac după codul roșu. Pompierii au înotat până la mașinile înghițite de apă - Facebook/ DSU

În urma ploilor torențiale care au lovit Bucureștiul în noaptea de luni spre marți, Pasajul Poligrafiei din Sectorul 1 a fost complet inundat, iar mai multe autoturisme au rămas acoperite de apă.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, pompierii de la ISU București-Ilfov au intrat imediat în pasaj și au înotat până la mașinile blocate pentru a verifica dacă în interior se aflau persoane care aveau nevoie de ajutor.

"Din cauza cantităților de apă acumulate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, mai multe autoturisme au fost complet acoperite. Fără să stea pe gânduri, pompierii de la ISU București-Ilfov au intrat în apă și au înotat pentru a ajunge la vehicule și pentru a verifica interiorul acestora, în căutarea unor persoane posibil surprinse", a transmis DSU.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reprezentanții instituției au subliniat că salvarea de vieți rămâne principala prioritate a echipelor de intervenție și au mulțumit pompierilor pentru modul în care au acționat, în ciuda condițiilor extreme generate de furtună.