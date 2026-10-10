România are Capitala tuturor problemelor. Aseară, ni s-a demonstrat din nou că merităm acest titlu: un copac s-a prăbuşit din senin pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Bucureşti - Iuliu Maniu. Nu, nu a bătut vântul mai tare şi nici nu a fost doborât intenţionat. Pur şi simplu a căzut. Traficul a fost blocat complet iar un trecător a surprins momentul.

Un livrator care se afla pe scurter a fost rănit şi dus la spital. Şi 3 maşini parcate în apropiere au fost distruse. Dar, Slavă Domnului, nimic mai mult. Totul s-ar fi putut termina mult mai rău. Primăria Sectroului 6 spune că arborele nu era uscat și s-a prăbușit cu tot cu rădăcini, fără ca trunchiul să se rupă.

Totul s-a întâmplat aseară, după ora 20:00. Un copac a căzut din senin peste una dintre mașinile aflate în mers. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost preluată de echipajul unei ambulanțe. La fața locului se află foarte multe echipaje de intervenție.

Incidentul s-a petrecut în zona Militari, aproape de intersecția Lujerului, în Sectorul 6. La fața locului au fost prezente numeroase echipaje ale poliției, pompierilor, ambulanței și jandarmeriei, având în vedere că este o zonă intens circulată. Au intervenit și reprezentanții furnizorului de energie electrică, deoarece mai multe cabluri au fost doborâte la pământ.

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Copacul a căzut pur și simplu din senin, peste cel puțin două mașini. A fost deschisă și o anchetă. Polițiștii încearcă deja să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.