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Video Încă o mașină a căzut în prăpastie pe Transfăgărășan. Șoferul coborâse să facă poze şi nu a tras frâna de mână

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.08.2026, 20:57 | Modificat la 09.08.2026, 21:06

Pe Transfăgărăşan, încă o maşină s-a rostogolit zeci de metri în gol după ce şoferul a coborât să facă poze şi a uitat să tragă frâna de mână.

Mașina a început să se deplaseze singură și a ajuns în afara carosabilului. Autovehiculul a coborât câteva zeci de metri pe versant, printre stânci și bolovani, fiind grav avariat.

Din fericire, în momentul în care autoturismul a luat-o la vale, nu se afla nimeniîn interior. E al doilea caz în această vară. 

În luna iunie, un alt șofer a rămas fără maşină după ce a coborât pentru o sesiune foto şi a uitat să o asigure.

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Fascinat de priveliştea spectaculoasă, a coborât din autoturism să facă o poză, doar că a uitat să tragă frâna de mână. Aşa că maşina a căzut în prăpastie.

Deşi putea să provoace o tragedie, nici atunci nimeni nu a fost rănit.

Redactia Observator
Redactia Observator
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