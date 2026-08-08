A pus foc după foc, iar pompierii au avut o noapte grea. Trei incendii au izbucnit în mai puţin de o oră, în aceeași zonă din Capitală. Localnicii se tem că toate ar putea avea acelaşi autor. Un piroman care în urmă cu câteva săptămani ar fi incendiat mai multe maşini parcate.

Flăcări puternice, mult fum şi o noapte albă pentru pompieri. În mai puţin de o oră, trei incendii au fost anunţate în aceeaşi zonă din sectorul 6 al Capitalei.

Primul apel la 112 a venit la 3 şi jumătate dimineaţa. Locatarii unui bloc au fost în pericol după ce un individ necunoscut a dat foc unor gunoaie.

Aici erau depozitate ambalajele care au luat foc. În doar câteva minute, flăcările s-au extins atat de mult încât au ajuns până la etajul al treilea al clădirii. Au afectat faţada blocului, mai multe aparate de aer conditionat, iar mai multe geamuri s-au spart în urma incendiului.

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Localnicii au fost treziţi din somn

"Geamurile s-au spart atat la noi cat si la vecinii de la etajul 1. Dormeam, noi am simțit miros de fum. Marele nostru noroc a fost că am avut geam închis la camera copiilor. Fix acolo dorm copiii. Bubuiau, erau plasticele și făceau foarte urât. A fost o flacără foarte mare. Un vecin și-a mutat mașina de aici, că putea să ia și lui mașina foc. Am tras de rastele, niște apă de la subsol, am adus, până au venit pompierii, focul a fost aproape stins", spun oamenii.

Nici bine nu au apucat pompierii să stingă primul incendiu, că au primit o nouă misiune. La doar cateva minute de la primul apel, pompierii au fost chemați din nou la două străzi distanță, de data aceasta la un incendiu care a pornit la această motocicletă. Din fericire au reușit să stingă flăcările înainte să se extindă.

Iar noaptea incendiilor nu s-a încheiat aici. La ora 4 dimineaţa, un al treilea apel anunţa că mai multe gunoaie au fost incendiate chiar la intrarea într-un bloc. De această dată, camerele de supraveghere au surprins momentul. În imagini se vede cum un bărbat ia mai multe ambalaje din tomberoanele de lângă bloc, le aşează în uşa imobilului, care era deschisă, şi le dă foc.

"Tot fumul a intrat pe holuri și a fost foarte necăcios, nu se mai putea respira. S-a propagat fumul până la etajul 14, 15, cam așa ceva", explică un locatar.

Salvatorii au reuşit să stingă flăcările înainte ca acestea să provoace alte pagube. Pentru oamenii din zonă, însă, nu este primul episod care le dă fiori. În urmă cu două săptămâni, mai multe maşini din aceeaşi zonă au fost incendiate. Oamenii se tem că şi acum focul ar fi fost pus de acelaşi autor.

"A fost reținut de poliție și acum i s-a dat drumul și că a mai făcut undeva alte de-astea incendieri. Adică e un fel de specialist. Un documentat, să-i spunem, care îl duce capul dacă-i piroman, el se joacă", spune o persoană.

Bărbatul este în continuare căutat de poliţişti. Piromania este o boală psihică. La nivel global, aproximativ 6% dintre cei internaţi în spitalele de psihiatrie au acest diagnostic.