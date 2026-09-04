Viteza şi lipsa de experienţă l-au băgat în spital pe un tânăr de 20 de ani. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă că băiatul circulă cu viteză excesivă pe Drumul Naţional 25, în localitatea gălăţeană Tudor Vladimirescu.

Nu are timp să frâneze, agaţă un autoturism care efectua un viraj la stânga, iar apoi trage de volan dreapta. Iese de pe partea carosabilă şi se răstoarnă.

Pasager în maşina şoferului care gonea era şi un băiat de 18 ani. Şi el a fost rănit, şi împreună cu amicul lui au ajuns la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal.