Vremea a schimbat foaia peste noapte. În 24 de ore, s-a răcit simţitor. Temperaturile au scăzut cu 10 grade Celsius, din cauza unui val de aer polar care ne-a travesat ţara. A venit şi cu furtuni şi vijelii, chiar ninsori la munte. Ploile puternice au inundat mai multe case, iar vântul a doborât copaci. În Galaţi,un bărbat a fost rănit.

În plină vară, peisajul la munte este ca în mijlocul iernii. În Bucegi, pe Vârful Omu, a nins şi s-a aşternut zăpada. În rest, alertele de vreme rea au adus dezastrul.

"Ia uite, e aproape plin. Dacă vine vreun pom, blochează podul acolo.", spune un localnic.

Codul portocaliu de inundaţii şi-a făcut simţite efectele în mai multe localităţi din Dâmboviţa. Un fir de apă a ajuns, parcă, de puterea unui fluviu. A ieşit din matcă, iar podurile au fost complet inundate. Satele au arătat ca o mlaştină uriaşă.

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"Dacă vine mai mare, ce facem? Uite ce creşte, măi, frate!", spune un bărbat într-un videoclip preluat de pe Facebook.

Aceeaşi situaţie şi în Bacău.

"Neaţa, din nou, din Chiajna! Uite ne ducem copiii la şcoală prin aceleaşi ape adânci.", precizează un bărbat.

Nici zona Capitalei n-a fost ocolită de probleme. Lângă Bucureşti, în Chiajna, ca la fiecare ploaie serioasă, străzile au fost complet inundate.

"Când plouă e nenorocire! Aici, ştiţi cum era?! Au pierdut oamenii numere, până aici era.", adaugă un localnic.

Pentru cei ce locuiesc în acest cartier, barajele din saci de nisip au devenit cu obişnuinţă. Asta pentru că este singura cale prin care reuşesc să îşi protejeze parcările subterane în zilele ploioase.

În Bucureşti, oamenii şi-au pus saci în faţa curţilor, mai ales că străzile au fost complet inundate în cartiere întregi.

Dar cel mai mult a plouat în Olt. Peste 100 de litri pe metru pătrat. Practic, în 24 de ore cât într-o lună şi jumătate.

Iar în Drăgăneşti, Olt, apa de pe versanţi a ajuns în oraş şi a inundat străzile şi 10 gospodării.

Surprins de vijelie, un bărbat de 33 de ani din Galaţi a fost rănit, după ce o creangă groasă, doborâtă de vânt, i-a căzut în cap.

"Starea de sănătate a persoanei care a apelat numărul 112 eset stabilă. Aceasta a suferit un traumatism uşor la nivelul capului.", explică Cătălin Sion, purtător de cuvânt ISU Galați.

În Piatra Neamţ, în schimb, copacii au avariat maşinile parcate.

Surprins de o ploaie puternică pe Autostrada A3, un şofer a pierdut controlul volanului când maşina a acvaplanat.

În judeţul Cluj, în Floreşti, oamenii au făcut haz de necaz. S-au jucat pe străzile acoperite de ape.

În weekend, vremea se încalzește în toată țara si temperaturile vor trece de 30 de grade în sudul țării. Ploi de după-amiază vor mai fi doar din loc în loc.