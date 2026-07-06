Coşmarul prin care a trăit o femeie din Marea Britanie: violată în somn de fostul logodnic

O femeie din Manchester a dezvăluit calvarul prin care a trecut timp de mai mulți ani, perioadă în care a fost agresată sexual în mod repetat, în somn, de către logodnicul ei.

Din cauza pierderilor de memorie provocate de trauma psihologică și de somnifere, victima a ajuns să creadă că are Alzheimer, în timp ce un medic a diagnosticat-o în mod greşit cu pseudodemenţă.

Povestea Amandei

Amanda, fostă creatore de modă şi mamă a doi copii, a trecut prin nişte chinuri greu de imaginat. La câteva luni după ce l-a cunoscut pe logodnicul ei, acesta a început să devină violent şi să o agreseze verbal. Ca urmare a acestor lucruri, femeia a intrat în depresie şi avea probleme cu somnul, moment în care medicii i-au prescris somnifere şi antidepresive.

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Ulterior, primele semne ale abuzului le-a observat în momentul în care femeia s-a trezit tot mai des cu vânătăi pe tot corpul, fără să aibă vreo explicaţie. Din această cauză, Amanda a început să-şi facă probleme cu privire la sănătatea ei mintală, fiind ulterior diacnosticată cu preudodemenţă. În realitate însă, tot ceea ce păţea ea era rezultatul abuzului la care era supusă de logodnic, după ce îşi lua somniferele şi era inconştientă.

Amanda şi-a dat seama de ce se întâmpla după ce s-a trezit în timp ce era violată. Deşi era aprope paralizată din cauza mediacamentelor, Amanda îşi putea aminti cum era agresată sexual. Un ultim incident similar i-a oferit curajul de a merge la autorităţi, iar în urma investigaţiilor desfăşurate de poliţia din Manchester, bărbatul a fost acuzat de viol şi agresiune.

Procesul nu a mai apucat însă să fie finalizat. La șase săptămâni după ce a fost pus oficial sub acuzare și la mai bine de doi ani de la depunerea plângerii, bărbatul s-a sinucis, scăpând astfel de răspunderea în fața legii.

Victima și-a exprimat în presa britanică profunda revoltă și furie față de faptul că, după tot calvarul îndurat și efortul de a merge la poliție, agresorul nu a mai fost tras la răspundere în mod oficial de către o instanță de judecată.