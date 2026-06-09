Tot mai multe femei care își doresc cu disperare să devină mame ajung să fie ținta unor indivizi care profită de vulnerabilitatea lor, oferindu-le material seminal ilegal, prin intermediul rețelelor sociale, sau încercând să le constrângă să întrețină relații sexuale sub pretextul conceperii unui copil, scrie BBC .

Femei vulnerabile, atrase în capcana donatorilor ilegali. Cum profită escrocii de dorința de a deveni mame - Shutterstock

O investigație realizată de BBC Wales scoate la iveală amploarea unei piețe negre, alimentată de costurile ridicate ale tratamentelor de fertilitate și de accesul limitat la serviciile medicale specializate. În lipsa unor alternative accesibile, multe femei se îndreaptă către grupuri de pe Facebook sau către platforme descrise drept un fel de "Tinder pentru donatori de spermă", unde riscurile sunt uriașe.

"Tinder" pentru donatori

Jurnaliștii BBC au reușit să cumpere, pentru 100 de lire sterline, o probă de spermă livrată prin poștă chiar a doua zi. Proba a fost expediată într-o... cutie de suc de roșii. Analizele efectuate ulterior într-o clinică autorizată au arătat că toate celulele erau moarte.

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Autoritatea pentru Fertilizare Umană și Embriologie din Marea Britanie (HFEA) avertizează că femeile care caută astfel de soluții sunt expuse nu doar înșelătoriilor, ci și exploatării sexuale.

Reporterii care s-au infiltrat în grupurile online dedicate donatorilor au descoperit numeroase mesaje de la bărbați care ofereau spermă doar în schimbul unor contacte sexuale. Unele persoane cereau fotografii intime, insistau agresiv pentru întâlniri sau încercau să convingă femeile că sexul este cea mai ieftină și eficientă metodă de a obține o sarcină.

"Când îți dorești atât de mult un copil, te afli într-o poziție extrem de vulnerabilă", a declarat Tianna, o femeie din sudul Țării Galilor care, împreună cu soția sa, a apelat la un donator neautorizat după ce a constatat că tratamentele private erau prea costisitoare. Ea povestește că multe dintre ofertele primite online veneau însoțite de presiuni pentru contact sexual. "Există și persoane dubioase care sunt implicate din motive complet greșite", spune aceasta.

În cele din urmă, cuplul a găsit un donator pe care l-a considerat de încredere și are astăzi un băiețel în vârstă de 1 an. Cu toate acestea, recunosc că și-au asumat riscuri uriașe.

Un fenomen periculos în creștere

Experții avertizează că fenomenul este în creștere și că lipsa de reglementare poate avea consecințe grave. Pe lângă riscurile medicale, femeile pot deveni victime ale manipulării, ale fraudei sau chiar ale unor persoane cu antecedente penale.

"Unii dintre acești donatori promovează exclusiv așa-numita inseminare naturală, ceea ce înseamnă, în practică, că încearcă să convingă femeile să întrețină relații sexuale pe care altfel nu și le-ar dori", a explicat Clare Ettinghausen, director în cadrul HFEA.

Autoritățile britanice atrag atenția că distribuirea, procesarea și comercializarea spermei în afara clinicilor autorizate reprezintă o încălcare a legii. De asemenea, poliția avertizează că piața neagră a donării de spermă poate exploata persoanele aflate în situații emoționale dificile și recomandă apelarea exclusiv la servicii medicale reglementate.