O altă dronă s-ar fi prăbuşit în România. MApN a descoperit fragmente dintr-un UAV şi în Tulcea

Fragmente de dronă au fost găsite în zona unei ferme din judeţul Tulcea, informează MApN, în contextul în care în cursul nopţii au avit loc atacuri în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar o dronă rusească cu încărcătură explozibilă a căzut la Galaţi. Specialişti din Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii se deplasează în judeţul Tulcea pentru a cerceta situaţia şi a ridica fragmentele în vederea expertizării.

de Redactia Observator

la 25.04.2026 , 18:22
O altă dronă s-ar fi prăbuşit în România. MApN a descoperit fragmente dintr-un UAV şi în Tulcea - O altă dronă s-ar fi prăbuşit în România. MApN a descoperit fragmente dintr-un UAV şi în Tulcea

"Ministerul Apărării Naţionale a fost informat, în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, despre faptul că în zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din judeţul Tulcea, a fost semnalată existenţa unor fragmente de dronă", anunţă instituţia.

Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliţiei de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialişti din Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii se deplasează la faţa locului pentru a cerceta situaţia şi a ridica fragmentele în vederea expertizării. Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

