O constănţeancă ar fi făcut operaţii estetice şi măriri de organe sexuale într-un salon de tatuaje. E reţinută

O femeie de 48 de ani, din Constanța, a fost reținută pentru 24 de ore, după ce polițiștii au stabilit că ar fi făcut, fără drept, acte medicale și intervenții de chirurgie estetică. Femeia, reprezentantă a unui salon de tatuaje și body piercing, ar fi folosit bisturiu, seringi și anestezic injectabil, deși nu este medic specialist în chirurgie plastică. Femeia a fost reţinută pe 6 octombrie pentru 24 de ore.

Constănţeancă, cercetată. Ar fi făcut operaţii estetice şi măriri de organe sexuale într-un salon de tatuaje - Sursa: Profimedia

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, marţi, că o femeie de 48 de ani este anchetată pentru săvârşirea infracţiunii de exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi.

"Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în perioada august 2024-iunie 2026, femeia în cauză, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale cu profil salon de tatuaj estetic şi body piercing din municipiul Constanţa, ar fi efectuat acte medicale rezervate profesiei de medic, folosind instrumente şi materiale de uz medical (bisturiu, seringi) şi anestezic injectabil local. De asemenea, persoana în cauză ar fi efectuat intervenţii de chirurgie estetică minoră - volumizare, corecţie, implantare subcutanată şi injectare substanţe", au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Ei au menţionat că femeia nu deţine calitatea de medic specialist chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă.

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Femeia a fost reţinută pentru 24 de ore.