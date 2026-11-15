O tânără de 18 ani a murit aseară, după ce maşina în care se afla a intrat într-un cap de pod. La volan se afla un băiat de 17 ani, care nu avea permis de conducere.

Totul s-a întâmplat după ce, băiatul de 17 ani, care se afla la volanul mașinii, s-a speriat de un echipaj de poliție și a încercat să fugă. Polițiști au pornit pe urmele lui cu semnalele luminoase și acustice pornite. La aproximativ 500 de metri, acesta a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un cap de pod.

Impactul a fost așa de puternic încât mașina s-a răsturnat. Atât el, cât și tânăra de 18 ani au fost transportați la spital, însă, din nefericire, fata a murit la puțin timp după ce a ajuns pe mâinile medicilor.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că băiatul nici măcar nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și, mai mult, acesta ar fi furat mașina de la o tânără de 19 ani.

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A fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. Acum, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, o conducere fără permis și furt în scop de folosință.