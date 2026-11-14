Poza cu bradul de-acum 2-3 decenii e astăzi mult mai elaborată. Şedinţele foto de Crăciun au devenit o tradiţie pentru multe familii şi o afacere foarte profitabilă pentru mulţi fotografi. Investesc mii de euro în decoruri spectaculoase, dar investiţia se întoarce, sezon după sezon. Iar părinţii rămân cu amintiri de o valoare inestimabilă.

Miroase a brad, a scorţişoară şi a portocală, în acest colţ de poveste. Nici nu contează data din calendar, aici Crăciunul pare veşnic. Iar Moşul e pregătit să asculte dorinţele celor mici.

"Se apropie Crăciunul. Voi, i-aţi scris Moşului? Trebuie să îmi scrieţi pentru ca eu să pregătesc cadourile.", spune Moş Crăciun.

Până la Crăciun, mai are însă o misiune, să creeze amintiri

La un an şi patru luni, Mia este deja la a doua ei şedinţă foto de sărbători. Părinţii ei se bucură de fiecare clipă.

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"Copilaşii cresc mult prea repede, iar noi nu reuşim să ne bucurăm în viaţa de zi cu zi de toate momentele şi aşa păstrăm vie amintirea fiecărui Crăciun. Plus că sunt atât de multe detalii", a declarat Bianca Smochină, mama Miei.

Detalii de care se ocupă, an de an, fotografii. Pentru ei, Crăciunul este cea mai profitabilă perioadă din an, aşa că investesc chiar şi câteva mii de euro în decoruri.

"Avem bucătăria, decorul foarte iubit de copii, în care îi vom pune să se joace. Avem decorul cu pianul, decorul central. Şi al treilea decor este decorul cu camera copilului", a explicat Oana Holubiac, asistent fotograf.

"O şedinţă durează cam o oră. Şi la început începem să ne jucăm cu copiii, să ne acomodăm cu familiile", a declarat Ciprian Holubiac, fotograf.

Preţul unei şedinţe foto porneşte de la 300-600 de lei

În general, preţul unei şedinţe foto porneşte de la 300-600 de lei, pentru pachetele simple, cu câteva fotografii. Costul ajunge şi la 900 de lei, pentru variantele mai elaborate, iar valoarea unui pachet premium, care include deseori şi un album fizic, poate fi şi de peste 1.000 de lei.

Magia Crăciunului surprinsă în fotografii va rămâne amintirea perfectă peste ani în albumele foto, alături de cadoul primit de la Moş Crăciun.

Reporter: Ăsta e pentru tine.

Copil: Înseamnă că am fost cuminte.

Alt studio, alt decor, aceeaşi atmosferă. Magică. Vedetele aici sunt însă Ştefan şi Şerban. Mama lor ne explică de ce decide an de an să rupă din bugetul de sărbători pentru această tradiţie.

"Eu păstrez foarte mult fotografiile printate pe hârtie. Acasă cred că am peste 10.000 de fotografii scoase. Pentru că le răsfoiesc tot timpul, cu familia, cu prieteni, îmi aduc aminte de evenimente de acum 15 ani sau chiar mai mult", a declarat Claudia Buburuzan, mama copiilor.

"În fiecare an am încercat să spun poveşti prin fotografiile mele. În momentul în care intră aici se luminează la faţă", a explicat fotograful Alina Leşean.

Şedinţele foto de Crăciun se fac în baza unor rezervări. În general, pachetele din decembrie sau cele din weekend costă mai mult.