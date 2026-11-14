În inima Bucureștiului există un loc în care dorințele se transformă în realitate. Elfii pregătesc jucării, iar Moș Crăciun şi Doamna Crăciun își așteaptă nerăbdători musafirii. Muzeul Copiilor și-a deschis astăzi porțile către un univers de poveste, în care cei mici vor descoperi că magia Crăciunului nu stă doar în cadourile de sub brad, ci și în bucuria de a crede cu adevărat în cea mai frumoasă sărbătoare.

În universul lui Moş Crăciun, nimic nu pare imposibil. Copiii devin personajele propriilor povești de Crăciun. Totul începe cu o scrisoare către Moșul, urmată de o călătorie printr-un portal magic, printre aurore boreale şi ornamente strălucitoare. La capătul aventurii îi așteaptă chiar Moș Crăciun, pregătit să le asculte dorințele.

Reporter: Ce i-ai scris Moşului?

Copil: Că vreau să fiu cu familia mea, un Crăciun fericit şi un calendar advent!

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"De Crăciun aş vrea să aducă pace în lume şi o jucărie! Mulţumesc pentru cadourile din fiecare an şi pentru că ai inventat această sărbătoare frumoasă. Cu drag, Ingrid! Aici sunt eu lângă scrisoare. Lângă poştă, dar eu nu am poştă, lângă casa mea", spun copiii.

Reporter: Am scris şi eu o scrisoare astăzi şi o voi lăsa aici, poate mi se îndeplineşte dorinţa!

Moş Crăciun: Numai Moşul se uită pe ea, ca să de îndeplinească dorinţa. Cele bune să se adune şi bucuriile să fie cât mai multe!

Cei mici descoperă cum se nasc jucăriile

Povestea, desigur, nu se opreşte aici. În Academia Secretă a Elfilor, cei mici descoperă cum se nasc jucăriile, și dau o mână de ajutor la confecţionarea cadourilor.

Elf: În mâinile voastre se află acum soarta unei jucării cu totul şi cu totul speciale! Trebuie să faceţi un căluţ de lemn fermecat pentru că Ioana şi-l doreşte foarte mult! Îndeplinim dorinţa Ioanei?

Copii: Da!

Grinch, aprigul adversar al Crăciunului trebuie pus pe fugă

Grinch: Fără colinde, vă rog!

Elfi: Cântăm un colind să plece?

Copii: Daaaa! Moș Crăciun cu plete dalbe!

Grinch: Urât! Copilaşi mulţi, cadouri, poate anul ăsta găsesc copilul care să mă facă să fiu mai bun.

Reporter: Ştii că noi dăm oamenii răi foarte des la ştiri!

Grinch: Eu nu sunt omul rău, eu sunt ăla de dimineaţa, de la Neatza cu Răzvan şi Dani!

În sufrageria doamnei Crăciun, se spun poveşti minunate

Iar cine se ghidează după miros nu are cum să rateze atelierul de turtă dulce!

"A fost o dată, pe un cer îndepărtat, o steluţă mică şi strălucitoare. Era atât de mândră de lumina ei încât îşi dorea să fie singura stea de pe cer", spune o persoană.

Patru experiențe interactive îi așteaptă pe vizitatori până pe 23 decembrie la Muzeul Copiilor. Anul acesta, intrarea se face pe bază de rezervare online. Fiecare experienţă costă 50 de lei de persoană. Copiii sub trei ani au acces gratuit.