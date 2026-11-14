Vremea se menţine rece în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Maximele se vor încadra între 6 şi 13 grade, în timp ce minimele vor coborî până la -10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde va fi ger. Ceaţa îşi va face apariţia în mai multe regiuni, iar în sud-vest sunt aşteptate ploi slabe. La munte, la altitudini mari, vor fi posibile precipitaţii mixte, iar vântul va avea intensificări, cu rafale de până la 70 km/h.

Vremea de mâine 15 noiembrie. Ger de până la -10 grade şi lapoviţă în ţară. Regiunile unde se instalează iarna

Vremea la noapte

Vremea de mâine 15 noiembrie. Ger de până la -10 grade şi lapoviţă în ţară. Regiunile unde se instalează iarna

La noapte, vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, dar local în regiunile sudice și izolat în restul teritoriului va fi ceață sau nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări spre sfârșitul intervalului în sudul Banatului (viteze în general de 40...45 km/h), precum și în zona montană aferentă (rafale de 50...60 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între -6 și 4 grade, mai scăzute, spre -10...-8 grade, în depresiunile din estul Transilvaniei, unde va fi ger.

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Vremea de mâine 15 noiembrie în ţară

Vremea de mâine 15 noiembrie. Ger de până la -10 grade şi lapoviţă în ţară. Regiunile unde se instalează iarna

Valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, temporar noros în regiunile sudice și mai ales în a doua parte a nopții va ploua slab (1...5 l/mp) local în Oltenia și izolat în Banat, vestul și nord-vestul Munteniei, iar în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări, local în Banat și Moldova cu viteze în general de 45...50 km/h, precum și în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, unde vor fi rafale de 50...70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 grade în estul Transilvaniei și 13 grade în Crișana și în sudul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 8 grade pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea, va fi ceață posibil asociată cu depunere de chiciură sau izolat cu burniță.

Vremea de mâine 15 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

Vremea de mâine 15 noiembrie. Ger de până la -10 grade şi lapoviţă în ţară. Regiunile unde se instalează iarna

În Bucureşti, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va avea înnorări la începutul zilei și noaptea, când vor fi condiții de ceață și va fi variabil în restul intervalului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.

La Cluj, vremea se menţine rece, cu temperaturi maxime de 8 grade. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei şi nu sunt anunţate ploi. Vântul va sufla slab şi izolat, cu rafale ce vor atinge viteze de 15 km/h.

Vremea de mâine 15 noiembrie la munte

Vremea de mâine 15 noiembrie. Ger de până la -10 grade şi lapoviţă în ţară. Regiunile unde se instalează iarna

Regimul termic va fi apropiat de valorile normale la această dată. Cerul avea înnorări în Carpații Meridionali, unde cu totul izolat, noaptea, vor fi precipitații. Acestea vor fi sub formă de ploaie, iar la altitudini mari, mixte. În restul zonei montane, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Munții Banatului și în zona înaltă din Carpații Meridionali și de Curbură (viteze de 50...70 km/h).