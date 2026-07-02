O femeie din Buzău a obţinut 23.000 de lei pretinzând că e ghicitoare. Victima, o minoră de 12 ani

O femeie în vârstă de 33 de ani din judeţul Buzău este cercetată pentru înşelăciune prin metoda ghicitului, după ce i-ar fi solicitat unei fete în vârstă de 12 ani bani şi bunuri în valoare de aproximativ 23.000 de lei pentru a-i citi în cărţi şi pentru a-i prezice viitorul.

Potrivit datelor comunicate, joi, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, poliţiştii de investigaţii criminale au efectuat o percheziţie domiciliară la locuinţa unei persoane bănuite de săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prin metoda ghicitului.

Victima, o minoră de 12 ani

Surse judiciare au declarat că femeia cercetată ar fi înşelat o minoră în vârstă de 12 ani.

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"Din cercetări a reieşit că, în perioada 26 - 30 iunie a.c., fiica minoră a persoanei vătămate ar fi fost indusă în eroare de către persoana cercetată, o femeie de 33 de ani, din Buzău, solicitându-i sumele de 2.000 de lei, 1.750 de euro, o pereche de cercei, două inele din aur, precum şi două rochii de damă şi o pereche de papuci. Persoana cercetată ar fi indus partea vătămată în eroare, solicitându-i bunurile şi sumele de bani, invocând că acţiunea este necesară pentru a-i citi în cărţi şi a-i spune care va fi viitorul ei. Mama minorei ar fi constatat lipsa cerceilor acesteia şi, în urma celor descrise de minoră, a realizat că aceasta a fost victima unei înşelăciuni şi a sesizat poliţia", a transmis IPJ Buzău, citat de Agerpres.

Prejudiciul total se ridică la aproximativ 23.000 de lei, iar poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a persoanei cercetate.