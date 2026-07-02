Stenograme obținute de Observator prin surse juridice din dosarul căminelor din Bihor, controlate de Viorel Pașca, supranumit "Bunul Samaritean", scot la iveală acuzații de o gravitate extremă: abuzuri sexuale cunoscute de membrii grupării, bolnavi lăsați fără tratamente esențiale, decese puse chiar de angajați pe seama administrării greșite a medicamentelor și pacienți aflați în stare critică pentru care nu ar fi fost solicitat ajutor medical. Ancheta descrie un sistem în care suferința beneficiarilor ar fi fost ignorată, iar banii asociației, folosiți în interesul celor care controlau centrele.

STENOGRAME în cazul azilelor lui Viorel Paşca. Acuzaţii de viol şi morţi suspecte. "Du-mă acasă, că aici pier" - Hepta

Procurorii spun că, ani de zile, sub paravanul asociaţiei umanitare "Bunul Samaritean", peste 2.000 de oameni au fost chinuiţi şi exploataţi pentru bani. Bătrâni vulnerabili sau pacienţi cu probleme psihice, erau aduşi din spitale şi închişi în case, în condiții inumane, spun anchetatorii.

Stenogramele și fragmentele din documentele aflate în dosarul căminelor din Bihor, obținute prin surse juridice, surprind conversații între persoane implicate în administrarea centrelor și descriu situații de o gravitate extremă: suspiciuni de abuzuri sexuale, beneficiari lăsați fără tratamentele prescrise, erori în administrarea medicamentelor, decese puse în legătură cu lipsa îngrijirilor corespunzătoare, agresiuni pentru care nu ar fi fost solicitat ajutor la 112, dar și presupuse nereguli financiare și condiții improprii în care erau îngropați unii dintre pacienții decedați.

Abuzuri sexuale în cămin. Membrii grupului infracţional ar fi ştiut tot

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Păcală Delia îi cere lui Paşca Sabin să-l preia pe beneficiarul C.M. întrucât "femeile s-au plâns că le-a abuzat". Un alt episod de abuz sexual a fost menţionat în discuţia purtată de Păcală Delia cu una dintre îngrijitoare, care, la data de 18.05.2026, îi relatează că Viorel (pe care l-a adus înapoi) a constrâns una dintre beneficiare să întreţină acte sexuale orale:

Doamnă: Na! Eu te-am sunat să nu mă audă.... ce spun... Ăăăă... o dus-o pe Otilia după casă astăzi şi o fă..., o pus-o să facă prostii cu gura.

Păcală Delia: Viorel?

Doamnă: Da.

Păcală Delia: Pe Otilia?

Doamnă: Da.

Păcală Delia: Deci eu nu mai ştiu ce să mă fac cu ei.

Doamnă: No! (...) O venit Otilia la mine plângând şi mi-o zis. N-am zis amu la nimeni ca să nu... Îi ruşine, no!

Păcală Delia: Viorel, care l-am adus de aici s-o legat de Otilia, o dus-o după casă şi o pus-o să facă prostii. Şi-a apucat-o plânsul, s-o dus la fete că ea nu vrea şi că s-o mai legat de careva

Doamnă: Deci o pus-o să facă prostii, cu gura o făcut prostii.

Păcală Delia: Ioi, Doamne fereşte, Doamne! Trebuia să-i dai una!

Pacient: Du-mă acasă, că aici pier!

Faptul că pacienţii nu sunt trataţi în mod corespunzător în timp ce sunt cazaţi în casele lui Paşca Viorel Teodor, este subliniat, printre altele, în discuţia purtată de Păcală Delia cu un pacient de sex bărbătesc, neindentificat, care o roagă să îl ducă acasă la el pentru că altfel va muri:

Bărbat: Stimată Delia! Ascultă-mă, te rog frumos. Mâine, poimâine, fă tot posibilul şi du-mă la ţară, că aici pier. Te rog să mă înţelegi.

Păcală Delia: De ce?

(...)

Bărbat: Îţi spun condiţiile când o să fim pe maşină.

O angajată leagă frecvenţa deceselor de problema administrării tratamentelor: O să-i aibă pe conştiinţă

Într-una dintre discuţiile interceptate, David Ramona explică situaţia deceselor înregistrate in locaţiile controlate/deţinute de Paşca Viorel:

David Ramona: Mda... Scriu... Pun la dosar decesele... astăzi mai am unul.

Domn: Da?

David Ramona: Da, a murit unul.

Domn: Din ce cauză moare aşa unul după altul?

(...)

David Ramona: De ce moare? Din cauza lui! C-o vrut să elibereze, nu să-i deie afară. (...) I-am spus, să-i aibă pe conştiinţă... (...) deja am avut un show... astăzi şi nici nu a venit medicul... pe schemele de tratament. (...) El nu înţelege că dacă e aşa simplu, de ce... de ce nu-s bine puse medicamentele... parcă eu ştiu...

Imobil achiziţionat în acte cu bani, dar Viorel Paşca şi-ar fi primit banii înapoi cash

Pașca Viorel-Teodor a achiziționat imobilul din comuna Tinca, strada Avram Iancu nr, 177 prin intermediul asociației Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă, existând o înţelegere între Pașca Viorel-Teodor şi acest cunoscut ca acesta din urmă să îi înapoieze cash suma de bani lui Pașca Viorel-Teodor, aceste demersuri fiind realizate ca paravan pentru o justificare aparentă a cheltuielilor din cadrul asociaţiei, în fapt inculpatul Pașca Viorel-Teodor recuperând parţial sau total suma de bani cash. Numitul Nelu a menționat că aceşti bani urmează a fi utilizați de inculpatul Pașca Viorel-Teodor pentru a plăti la negru persoanele care lucrează pentru acesta fără contract de muncă.

Pacient în stadiul terminal, căruia i se prescrisese morfină, tratat cu pastile de dureri

între Pașca Viorel-Teodor și Păcală Delia-Mioara, ocazie cu care aceasta din urmă relatează că în cadrul casei nr. 81 este cazată o persoană diagnosticată cu cancer în fază terminală care a fost externată din spital, fiindu-i prescrisă morfină injectabilă. În aceste condiții, Păcală Delia-Mioara arată că a adus la cunoștință personalului din spital că ei nu îi vor administra morfina injectabilă, context în care bolnavului în cauză i s-au prescris tablete de morfină. Cu toate acestea, în pofida durerilor extreme cauzate de gravitatea și stadiul afecțiunii, beneficiarul nu a primit tratamentul prescris: "Omul nu mai poate de durere că e în metastaze. Și acuma-mi zice că ele nu i-o dat, că o avut câteva pastile și ele nu i-a decât numai ceva de durere, păi n-are niciun efect la el, de săptămâni întregi ele nu-i dau morfină".

Pacient netratat un an de zile. Constatare făcută de un medic

În continuare, discuția este purtată de medic cu Moise Eva, care în momentul în care află că pacientului nu i s-a administrat timp de 1 an medicamentul prescris pentru afecțiunea cu care a fost diagnosticat, afirmă că: "Pentru că noi... noi i-am dat medicația, a fost trimis acum ca să-și facă acum, vorbeam și cu asistenta socială, l-am mai trimis să-i facem handicap și a fost primit doar cu hârtii de internare, dar nu i s-au făcut că au zis că nu se încadrează în grad de handicap."

Întrucât doctorița insistă asupra faptului că pacientului nu i-a fost administrată medicamentația, Moise Eva arată că pacientului i-a fost asigurat un aparat de oxigen, "a fost trimis la spital și nu i s-a recomandat și omul nu putea respira și i-am pus de la noi aparatul de oxigen, adică nu putem să spunem că nu ne ocupăm de oameni."

Bolnavii, înmormântaţi în sicrie de scânduri bătute în cuie. Ajutoarele nu erau folosite pentru cele necesare înhumării

"Referitor la ajutoarele de înmormântare, din declarația martorei Xxx (investigatoarea autorizată în cauză) a rezultat că în perioada desfășurării activității autorizate a observat o chitanță cu suma de aproximativ 9.000 lei ajutor de înmormântare, din care suma de 700 lei contravaloarea sicriului. Cu toate acestea, se reține că sumele primite cu titlu de ajutor de înmormântare nu erau efectiv folosite în acest scop, ci tot în interesul propriu al membrilor grupului infracțional organizat. Astfel, deși se invocau o serie de cheltuieli aferente înmormântării, în fapt, sicriele erau achiziționate și folosite doar în situația beneficiarilor decedați în spital (pentru a păstra aparența unei înmormântări decente), în rest, se foloseau sicrie construite în cadrul locațiilor ("știu din discuțiile cu Ramona sicriele achiziționate nu erau neapărat utilizate pentru persoana respectivă, cât erau păstrate și utilizate la nevoie, când persoana deceda la spital și trebuia preluată de acolo cu sicriul. Restul erau înmormântați în niște scânduri de lemn, bătute cu cuie, în formă de sicriu și înmormântați în ele".

Pacient, în comă după bătaia primită de la un coleg de camere. Nimeni nu ar fi sunat la 112

Discuția din data de 02.02.2026, ora 10.15.36 purtată de Păcală Delia-Mioara cu Manea Manuela-Viorica care confirmă că beneficiarul L.V. a fost victima unei agresiuni fizice, fiind lovit de unul dintre colegii de cameră. La momentul discuției starea persoanei agresate se agravase, Manea Manuela Viorica afirmând că acesta ar fi în comă, apreciind că nu mai are nicio șansă de supraviețuire. Ceea ce frapează în discuție este normalizarea unor situații extrem de grave (nimeni nu pune în discuție sesizarea organelor de poliție, sesizarea SNUAU 112 pentru acordarea îngrijirilor medicale persoanei agresate), precum și faptul că șansele de supraviețuire ale persoanei în cauză sunt apreciate de persoane fără pregătire medicală.

Nereguli descoperite şi înregistrate de investigatoarea sub acoperire

În timpul activităților desfășurate de investigatoarea sub acoperire, aceasta a asistat la discuții din care a rezultat, printre altele, faptul că: