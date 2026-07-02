Adolescenţi loviţi mortal de tren în Mediaş, după ce s-au ferit de altă locomotivă

Doi adolescenţi de 15 şi 16 ani au murit la Mediaş, loviţi de tren, în timp ce încercau să scurteze drumul spre un teren de fotbal. Ironia face că au fost spulberaţi de locomotivă chiar după ce s-au ferit de un alt tren. Martorii spun că este foarte posibil ca David şi Andreas să fi avut căştile pe urechi. Cel mai mic dintre băieţi a murit pe loc. Celălalt a fost resuscitat, dar inima i s-a oprit înainte de-a ajunge la spital.

Andreas şi David mergeau să joace fotbal şi, ca să scurteze drumul, se deplasau pe calea ferată. Erau pe una dintre linii şi au văzut că din faţă vine un tren. S-au ferit şi s-au mutat pe cea de-a doua linie. Nu au mai văzut însă că din spatele lor venea o locomotivă. Mecanicul a dat mai multe semnale acustice, dar din cauza zgomotului produs de primul tren, adolescenţii nu au auzit nimic.

Copiii încercau să scurteze drumul spre terenul de fotbal

"Ce poţi să faci când vezi copilul pe jos, între linii? Era nepotul meu! Cuminte, n-avea nimeni treabă cu el. Cred că nu or fi auzit trenul", a declarat mătușa unui dintre băieți.

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"Şi eu trebuia să merg cu ei la fotbal. Şi pe drum, ei când au venit, veneau două trenuri, unul pe o parte şi unul pe partea asta. L-au văzut pe unul şi s-au tras pe cealaltă parte şi i-o pălit", a spus un tânăr.

Accidentul a avut loc în apropierea Gării Mediaş, foarte aproape de un cartier de blocuri cu locuinţe sociale. "Nu aveau bani de taxi şi au mers pe aici, că ei tot timpul mergeau pe aici pe strada asta. Trebuiau să meargă cinci copii şi trei au rămas în spate, că au spus că merg să se îmbrace şi numai când s-au dus i-au văzut pe ăştia acolo întinşi".

Adolescentul de 15 ani a murit pe loc. Prietenul lui, cu un an mai mare, încă respira când au ajuns medicii. A fost chemat şi un elicopter SMURD, pentru a-l transporta cât mai repede, la spital. Salvatorii au reuşit să-i repornească inima, dar numai pentru scurt timp.

Localnicii cer măsuri pentru restricționarea accesului în zona căii ferate

"Presupun că au avut căşti şi nu au auzit trenul din faţă, spate". Deocamdată aceasta este doar o ipoteză, care va fi verificată de anchetatori. Pentru că blocurile sunt foarte aproape de calea ferată, oamenii din zonă spun că deseori copiii şi adolescenţii trec pe acolo. De aceea au cerut să se ia măsuri pentru ca accesul în zona şinelor să fie restricţionat.

"Copiii fug pe linie într-una. Aici nu vrea să închidă, că dacă închidem gardul au zis că ne amendează. Să vină să închidă, atât avem treabă. Că nu se întâmpla necazul ăsta aici", spune un localnic.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă. Dosarul va fi preluat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Anchetatorii îl vor audia pe mecanicul locomotivei care i-a lovit pe adolescenţi pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.