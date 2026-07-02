Observator » Evenimente » Imagini pline de speranță. O pisică rătăcită pe șinele metroului, salvată după patru zile de căutări

Galerie foto Imagini pline de speranță. O pisică rătăcită pe șinele metroului, salvată după patru zile de căutări

Pisică rătăcită pe șinele metroului, salvată după patru zile de căutări. Animăluţul era speriat şi rănit uşor Pisică rătăcită pe șinele metroului, salvată după patru zile de căutări. Animăluţul era speriat şi rănit uşor - Asociatia Sache Vet via Facebook Galerie (5)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 02.07.2026, 17:18 | Modificat la 02.07.2026, 17:19

O pisică rătăcită pe șinele Magistralei 3 a fost salvată după mai bine de patru zile petrecute în subteran. Intervenția a avut loc după miezul nopții, când circulația trenurilor a fost oprită, iar tensiunea de pe linii a fost întreruptă pentru ca echipele să poată ajunge în siguranță la animal.

Animalul fusese observat pe șinele de metrou din vestul Capitalei, iar prezența sa le-a dat bătăi de cap angajaților Metrorex și reprezentanților asociațiilor pentru protecția animalelor. După mai multe tentative eșuate de capturare, pisica a fost recuperată de membrii Asociației Sache, cu sprijinul angajaților Metrorex. Felina se află acum în grija medicilor veterinari.

Intervenție de două ore, după oprirea circulației trenurilor

Operațiunea de salvare s-a desfășurat timp de aproximativ două ore, după miezul nopții. Pentru ca echipele să poată coborî în siguranță pe calea de rulare, circulația trenurilor a fost oprită, iar tensiunea de pe linii a fost întreruptă.

Articolul continuă după reclamă

Cu o noapte înainte, salvatorii încercaseră mai multe metode de capturare, inclusiv amplasarea unor cuști-capcană, însă fără succes. Pisica era extrem de speriată și evita orice apropiere.

Cel care a reușit să o recupereze din zona șinelor a fost salvatorul Ion Dobre.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe acelaşi subiect

Anunţul Metrorex

Metrorex a anunțat, printr-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, că pisica a fost găsită în zona stației Politehnica.

"Pisica pierdută în calea de rulare a fost găsită în siguranță la stația Politehnica. În urma sesizării privind prezența unei pisici în spațiile metroului, Metrorex a dispus toate măsurile necesare pentru salvarea acesteia. Echipele Metrorex au acționat timp de 3 zile pentru identificarea și salvarea animăluțului. Intervenția de azi noapte a fost posibilă cu ajutorul salvatorilor Metrorex și a echipelor specializate de la Asociația Sache Vet și Protecția Animalelor Sector 1, cărora le mulțumim pentru promptitudine și implicare! Mulțumim tuturor celor care au ajutat și s-au interesat!".

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
pisica metrou metrorex cautare salvare asociatie animale protectia animalelor
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.