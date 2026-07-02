O pisică rătăcită pe șinele Magistralei 3 a fost salvată după mai bine de patru zile petrecute în subteran. Intervenția a avut loc după miezul nopții, când circulația trenurilor a fost oprită, iar tensiunea de pe linii a fost întreruptă pentru ca echipele să poată ajunge în siguranță la animal.

Pisică rătăcită pe șinele metroului, salvată după patru zile de căutări. Animăluţul era speriat şi rănit uşor - Asociatia Sache Vet via Facebook

Animalul fusese observat pe șinele de metrou din vestul Capitalei, iar prezența sa le-a dat bătăi de cap angajaților Metrorex și reprezentanților asociațiilor pentru protecția animalelor. După mai multe tentative eșuate de capturare, pisica a fost recuperată de membrii Asociației Sache, cu sprijinul angajaților Metrorex. Felina se află acum în grija medicilor veterinari.

Intervenție de două ore, după oprirea circulației trenurilor

Operațiunea de salvare s-a desfășurat timp de aproximativ două ore, după miezul nopții. Pentru ca echipele să poată coborî în siguranță pe calea de rulare, circulația trenurilor a fost oprită, iar tensiunea de pe linii a fost întreruptă.

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Cu o noapte înainte, salvatorii încercaseră mai multe metode de capturare, inclusiv amplasarea unor cuști-capcană, însă fără succes. Pisica era extrem de speriată și evita orice apropiere.

Cel care a reușit să o recupereze din zona șinelor a fost salvatorul Ion Dobre.

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Anunţul Metrorex

Metrorex a anunțat, printr-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, că pisica a fost găsită în zona stației Politehnica.

"Pisica pierdută în calea de rulare a fost găsită în siguranță la stația Politehnica. În urma sesizării privind prezența unei pisici în spațiile metroului, Metrorex a dispus toate măsurile necesare pentru salvarea acesteia. Echipele Metrorex au acționat timp de 3 zile pentru identificarea și salvarea animăluțului. Intervenția de azi noapte a fost posibilă cu ajutorul salvatorilor Metrorex și a echipelor specializate de la Asociația Sache Vet și Protecția Animalelor Sector 1, cărora le mulțumim pentru promptitudine și implicare! Mulțumim tuturor celor care au ajutat și s-au interesat!".