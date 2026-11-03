A fost alertă în apropierea graniţei. MApN a detectat 2 drone în dreptul localităţilor Ismail şi Chilia

Ministerul Apărării Naţionale a informat că, în noaptea de luni spre marţi, sistemul de supraveghere radar a detectat două ţinte aeriene în apropierea frontierei cu România, în dreptul localităţilor Ismail şi Chilia, pe teritoriul Ucrainei.

Totodată, Centrul de Operaţii Aeriene din Ucraina a confirmat prezenţa mai multor aparate de zbor fără pilot în această regiune, inclusiv în apropierea localităţii Vâlcove.

"Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 23:43 a fost transmis un mesaj RO-ALERT", se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

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Conform sursei citate, nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 00:21.