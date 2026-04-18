O nouă zi liberă pentru români? Am putea avea 18 zile nelucrătoare pe an

Ziua Independenţei Naţionale, celebrată în fiecare an pe 10 mai, ar putea deveni sărbătoare legală în care nu se lucrează potrivit unui proiect analizat de Profit.ro .

Codul Muncii stabilește faptul că zile în care nu se lucrează pot fi numai zilele de sărbatoare legală, cum ar fi: aniversarea unui eveniment istoric național, o sarbatoare religioasă sau zile cu o semnificație deosebită celebrate în mai multe țări.

”Ziua de 10 Mai este o dată fundamentală în istoria modernă a României, având o triplă semnificație regală și națională între 1866 și 1947: sosirea principelui Carol I in 1866, proclamarea independenței de stat în 1877 și încoronarea ca regat în 1881.

A fost sarbatorită ca Ziua Națională, simbolizțnd independența și modemizarea țării. Între1866 și 1947,10 Mai a fost celebrată drept Ziua Națională a României sau Ziua Regalității, simbolizand unitatea, independența și dinastia. După venirea comuniștilor la putere, sărbatoarea a fost interzisă, fiind înlocuiă de 23 August”, se arată în proiectul consultat de Profit.ro.

Zile libere legale în România

În prezent, potrivit Codului Muncii, în general românii beneficiază de 17 zile de sarbătoare legală în care nu se lucrează:

1 și 2 ianuarie;

6 ianuarie - Botezul Domnului - Boboteaza;

7 ianuarie - Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul;

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;

Vinerea Mare

prima și a doua zi de Paști;

1 Mai;

1 Iunie;

prima și a doua zi de Rusalii;

Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei,

Decembrie;

prima și a doua zi de Crăciun.

