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Video Mina marină descoperită între Vama Veche și 2 Mai, neutralizată de scafandrii militari

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Andreea Filip | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.06.2026, 18:24 | Modificat la 03.06.2026, 18:46

Forțele Navale Române au neutralizat o mină marină descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai, după ce un apel la 112 a alertat autoritățile în cursul după-amiezii. Zona a fost rapid securizată, iar scafandrii militari EOD au intervenit pentru evaluarea și distrugerea obiectului exploziv.

"Forțele Navale Române au neutralizat miercuri, 3 iunie, la ora 17.40, o mină marină de tip YaRM (anti-desantare), descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 14.45", a transmis Ministerul Apărării Naţionale.

 Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, s-au deplasat, începând cu ora 15.45, la locul indicat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, care au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de distrugere a minei.

De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre.

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Andreea Filip
Andreea Filip
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