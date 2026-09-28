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Video Urmărire ca-n filme pe DN6. Poliţiştii au tras focuri de armă pentru a opri un şofer de 24 de ani

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Editor Andreea Filip | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.09.2026, 09:44 | Modificat la 28.09.2026, 09:49

Un individ de 24 de ani din Mehedinţi a pus polițiștii pe jar, după ce a refuzat să oprească la semnalele lor și a pornit într-o cursă nebună pe șosea, cu o viteza amețitoare, pe Drumul Național 6. Agenții au reușit să îl blocheze înainte de a produce o tragedie.

Misiunea a fost extrem de dificilă. Polițiștii din Băile Herculane i-au făcut semn şoferului să oprească pe DN6, pe raza localității Mehadia, însă, acesta nu s-a conformat şi a pornit în viteză pe şosea.

Nici măcar dispozitivul de tip "Spike" nu l-a oprit pe individ, iar agenţii au fost nevoiţi să tragă două focuri de armă. Cursa s-a terminat la kilometrul 380, în apropierea gării din staţiune, acolo unde acesta a fost imobilizat şi încătuşat.

Tânărul de 24 de ani conducea un autoturism înmatriculat în Germania, iar în urma cercetărilor, poliţiştii au descoperit că avea la activ peste 20 de infracţiuni la regimul rutier, iar pe numele său era emis un mandat de arestare preventivă.

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Andreea Filip
Andreea Filip

Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile

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