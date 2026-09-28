Noțiunea de "acasă" s-a transformat în scrum, peste noapte, pentru câțiva oameni. Să-ți vezi toată munca de o viață distrusă de foc este un coșmar cumplit, prin care nimeni nu și-ar dori să treacă. Este exact nenorocirea care a lovit o familie din Bistrița-Năsăud. Oamenii au rămas fără un acoperiș deasupra capului, după ce un incendiu violent le-a mistuit locuința și toate anexele din gospodărie. Şi nu sunt singurii care au privit neputincioşi cum vâlvătaia face totul scrum. Alte două imobile au fost afectate.

S-a dezlănţuit infernul în comuna bistriţeană Dumitriţa. În doar câteva minute o casă a fost înghiţită de flăcări uriaşe, care s-au ridicat ameninţător, iar fumul negru şi dens a băgat spaima în localnici. În imobil se aflau trei copii şi trei adulţi care au reuşit să se autoevacueze.

"Am auzit puşcături aşa ca de petardă. Pe urmă am ieşit mai în faţă la poartă, unde am văzut fum. Copiii, săracii, au reuşit să iasă să se ducă la vecini".

"Unul trei luni. Altul un an jumătate şi una trei ani", povestesc oamenii.

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Vâlvătaia, provocată de un scurtcircuit electric, s-a extins rapid la alte două gospodării.

"Eu când am văzut că arde, am luat cu soţul furtunul şi ne-am suit în pod ca să stingem cât putem. Partea de sus, acoperişul tot e ars. Numai tabla e rămasă".

"Tavanul şi tot e ars. Aici ardea flacără mare", povestesc martorii.

Localnicii au sărit în ajutorul salvatorilor pentru a stinge focul care părea de neoprit. Au pus mâna pe furtunuri şi s-au aruncat în lupta grea. Pompierii au reuşit să scoată la timp opt butelii din calea flăcărilor.

"Prăpăd. La casa vecinului de jos ardea extrem de tare. Am avut noroc că aici am avut şi o fântână cu destul de multă apă. La vecini fântână, dincolo un lac de peşte", spune Constantin Vântu, SVSU Dumitrița.

"De ajutat, o să-i ajutăm. La situaţii de urgenţă, o să primească din primărie", spune Ilie Uhrenciuc, primarul comunei Dumitrița.

Din nefericire, casa în care pornit incendiul s-a făcut scrum, iar familia a rămas fără un acoperiş deasupra capului în apropierea iernii.