Audierea miniştrilor guvernului Siegfried Mureşan. Primul, Sebastian Burduja, nominalizat la Energie

Audierile miniştrilor Guvernului Siegfried Mureşan în comisiile parlamentare de specialitate încep luni, la ora 14.00 şi să se încheie marţi, la ora 20.00. Primul audiat va fi ministrul propus la Energie Sebastian Burduja, iar ultimul ministru care va apărea în faţa parlamentarilor din comisii este ministrul Mediului Diana Buzoianu. Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de învestitură ar urma să aibă loc miercuri, de la ora 13.00.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă la Parlament programul de guvernare şi lista Guvernului, moment din care au început procedurile pentru învestirea Cabinetului. Luni, vor fi chemaţi la audieri, în intervalul 14.00 - 20.00, miniştrii propuşi la Energie - Sebastian Burduja, Agricultură - Tanczos Barna, Apărare - Radu Miruţă, Transporturi - Cătălin Drulă, Finanţe - Alexandru Nazare, Economie - Irineu Darău.

Audierile vor dura o oră, nu 30 de minute

Şase miniştri din Cabinetul propus de Siegfried Mureşan vor fi audiaţi luni în comisiile parlamentare de specialitate, fiecare membru al Guvernului urmând să-şi prezinte obiectivele şi să răspundă la întrebările senatorilor şi deputaţilor timp de 60 de minute.

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"Astăzi încep audierile miniştrilor desemnaţi în Parlamentul României. La solicitarea mea, fiecare audiere va dura 60 de minute, nu 30 de minute, ca în trecut. Astfel, fiecare ministru va avea suficient timp de a-şi expune obiectivele, iar parlamentarii să adreseze întrebări", a scris Siegfried Mureşan, luni, pe Facebook.

Marţi, audierile încep la ora 10.00 şi se încheie la ora 20.00, urmând să fie chemaţi la audieri miniştrii nominalizaţi la Interne - Mircea Abrudean, Proiecte Europene - Dragoş Pâslaru, Muncă - Raluca Turcan, Sănătate - Oana Gheorghiu, Externe - Oana Ţoiu, Justiţie - Andrea Chil, Cultură - Ötvös Koppány Bulcsú, Educaţie - Mihai Dimian, Dezvoltare - Cseke Attila şi Mediu - Diana Buzoianu.

Lista Guvernului

Propunerile PNL pentru funcţiile de miniştri:

Viceprim-ministru şi ministrul Afacerilor Interne: Mircea Abrudean

Ministrul Finanţelor: Alexandru Nazare

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale: Raluca Turcan

Ministrul Sănătăţii: Oana Gheorghiu

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: Dragoş Pîslaru

Ministrul Educaţiei şi Cercetării: Mihai Dimian

Ministrul Energiei: Sebastian Burduja

Propunerile USR

Viceprim-ministru şi ministrul Apărării Naţionale: Radu Miruţă

Ministerul Mediului: Diana Buzoianu

Ministerul Afacerilor Externe: Oana Ţoiu

Ministerul Transporturilor: Cătălin Drulă

Ministerul Economiei: Irineu Darău

Propunerile UDMR

Vicepremier şi ministru al Agriculturii: Tanczos Barna

Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila

Ministerul Culturii: Otvos Koppany

Ministerul Justiţiei: Andrea Chiş

Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audieri, iar avizul comisiilor este consultativ. Votul de învestitură în plenul Camerelor reunite este programat miercuri, la ora 13.00. Pentru a trece, Guvernul Mureşan are nevoie de 233 de voturi, pe care, la acest moment, nu le are. PSD a anunţat că nu votează Guvernul Mureşan, însă mai are o şedinţă luni pe acest subiect.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a afirmat, duminică, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că el şi echipa sa vor schimba lucrurile în România. "Ei vor să fim demobilizaţi. Să credem că nu se poate schimba nimic în România, să acceptăm lucrurile aşa cum sunt, în timp ce ei continuă să îşi facă de cap", mai spune Mureşan. El promite că în zilele următoare va prezenta "o viziune pentru ţara noastră", făcând astfel "primul pas" spre o Românie "modernă", "prosperă", "dreaptă" şi "sigură". În opinia sa, românii au plecat în străinătate "pentru o viaţă mai bună, nu pentru că nu şi-ar iubi ţara".

Ce prevede Constituţia

Articolul 89 din Constituţie prevede că, după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. Odată cu dizolvarea Parlamentului, începe procedura organizării alegerilor parlamentare anticipate.

Până acum, Parlamentul a respins doar Cabinetul Veştea în 22 iunie. Eugen Tomac, nominalizat şi el premier de către preşedinte, nu a mai ajuns la votul din Parlament.