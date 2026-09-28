O companie rusească de supraveghere s-a infiltrat în agenţiile din Europa. Cum a ajuns şi în România

O companie americană care a vândut Pentagonului şi agenţiilor guvernamentale software de hacking telefonic este acuzată de autorităţile americane că era, de fapt, deţinută şi controlată de ruşi, iar software-ul a fost dezvoltat în Rusia. Aceiaşi proprietari controlau şi o companie din Rusia care vindea aceeaşi tehnologie către instituţii precum FSB şi Ministerul rus de Interne. Potrivit unei investigaţii POLITICO, software-ul Oxygen Forensics a fost folosit în cel puţin două proiecte finanţate de Uniunea Europeană şi a fost cumpărat de instituţii din mai multe state europene, inclusiv România, unde figurează în achiziţiile DNA, DIICOT şi ale unei unităţi a Ministerului Apărării.

Oxygen Forensics, o companie americană, cu sediul în Virginia, care produce şi vinde guvernului american software de "criminalistică digitală", adică tehnologie folosită la extragerea şi analizarea datelor din telefoane, a ajuns în centrul unui scandal uriaş atât în SUA, cât şi în UE.

Procurorii americani spun că Oxygen Forensics se pretindea a fi o companie americană, fără proprietari sau control din străinătate, şi cu un software dezvoltat în Statele Unite. Realitatea era însă alta.

Cine se află în spatele Oxygen Forensics

Compania era deţinută de un anume Oleg Davîdov şi de alţi patru cetăţeni ruşi. Aceştia controlau şi o firmă din Moscova care furniza software către FSB, principalul serviciu de securitate al Rusiei, precum şi către Comitetul de Investigaţii, principala structură federală rusă care anchetează infracţiuni grave.

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Procurorii susţin că şefii Oxygen Forensics au încercat să ascundă şi mai bine legăturile ruseşti după ce SUA şi Occidentul au înăsprit regulile şi sancţiunile la adresa Rusiei, în urma invadării Ucrainei, în 2022. În Rusia, compania soră a fost redenumită MKO Systems.

Software-ul vândut instituţiilor americane era folosit pentru a ocoli anumite sisteme de securitate ale dispozitivelor şi pentru a extrage date din telefoane, computere şi alte dispozitive, explică Radio Europa Liberă.

Compania avea clienţi foarte sensibili. A avut contacte cu Pentagonul şi cu Departamentul de Securitate Internă, inclusiv structura de investigaţii a Departamentului şi Secret Service. Pe scurt, software-ul său ajunsese în zona instituţiilor americane de securitate şi investigaţii.

În acest dosar, pe 20 septembrie, a fost arestat directorul executiv al companiei, un american de 55 de ani, pe nume Lee Reiber. Ulterior, a fost eliberat pe cauţiune.

Cu două zile înainte, rusul Oleg Davîdov a fost arestat la aeroportul Heathrow, în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un avion către Istanbul. Autorităţile americane au spus că vor cere extrădarea lui. Atât Reiber, cât şi Davîdov au fost acuzaţi de fraudă electronică.

Compania s-a infiltrat în agențiile din Europa

Potrivit unor documente publice analizate de POLITICO, Oxygen apare implicată în cel puţin două proiecte finanţate de UE, prin care se urmărea îmbunătăţirea folosirii probelor digitale în anchetele penale. Concret, obiectivul era ca datele scoase din telefoane, computere sau alte dispozitive să poată fi colectate, analizate şi schimbate mai uşor între anchetatori şi instituţii.

În primul proiect, EVIDENCE (European Informatics Data Exchange Framework for Courts and Evidence), care a primit peste 1,9 milioane de euro din fonduri europene între 2014 şi 2016, Oxygen Forensics s-a numărat printre companiile consultate.

Astfel, a ajuns într-o reţea mai largă care includea agenţia europeană de poliţie Europol, agenţia de cooperare judiciară Eurojust şi unitatea de criminalistică digitală a OLAF, Oficiul European de Luptă Antifraudă.

Cel de-al doilea proiect, INSPECTr, finanţat prin Horizon 2020, program al UE pentru cercetare şi inovare, a fost conceput pentru a ajuta poliţia din ţările europene să centralizeze şi să analizeze probele digitale colectate cu instrumente diferite.

Practic, proiectul a dezvoltat software care putea prelua date deja extrase cu Oxygen Forensics şi să le facă mai uşor de folosit de anchetatori care lucrau cu alte programe.

Deşi ambele proiecte susţinute de UE au fost lansate cu mult înainte de invadarea Ucrainei, INSPECTr a continuat să funcţioneze şi în 2023. În prezent, Oxygen figurează pe site-urile ambelor proiecte.

Pe site-ul companiei, în prezent dezactivat, Oxygen Forensics menţiona Comisia Europeană printre clienţii săi.

De partea cealaltă, Comisia Europeană susţine că Oxygen nu a primit finanţare directă de la Bruxelles şi nu a făcut parte direct din cele două proiecte.

Între timp, software-ul Oxygen a fost acreditat şi cumpărat de mai multe agenţii de poliţie din Europa, precum cele din Germania, Spania, Italia şi Polonia.

Procurorii americani NU spun că software-ul era infectat sau că spiona în secret clienţii. Plângerea formulată de Departamentul de Justiţie nu susţine că programul avea vreun cod maliţios şi nici că Oxygen a accesat ilegal datele clienţilor.

Anchetatorii americani au confiscat însă conturi bancare ale companiei, 57 de domenii şi alte elemente de infrastructură cibernetică despre care spun că ar fi fost folosite în presupusele fapte investigate.

În România, apare în achiziţii la DNA, DIICOT şi Ministerul Apărării

Implicaţiile scandalului merg însă mai departe de Comisia Europeană. Un site francez de investigaţii a descoperit că software-ul Oxygen Forensics a fost furnizat autorităţilor marocane în cadrul unui program finanţat de UE pentru gestionarea frontierelor în Maghreb.

Pe lângă finanţarea achiziţiei, UE a plătit şi cursuri de pregătire pentru poliţiştii marocani, susţinute de angajaţi ai Oxygen Forensics.

Separat, contractele de achiziţii publice arată că poliţia ungară a semnat în decembrie 2024 un contract IT cu Oxygen Forensics, în valoare de 27.000 de euro, valabil până în decembrie 2025.

În Italia, Parchetul din oraşul Sassari, din Sardinia, numeşte în mod explicit Oxygen Forensics printre sistemele care pot fi folosite de poliţia judiciară pentru extragerea şi analizarea datelor de pe dispozitive mobile.

Iar în Spania, un inspector al Poliţiei Naţionale, care a fost acreditat de Oxygen Forensics, a realizat anul acesta un studiu despre analiza datelor WhatsApp pe telefoane Android şi iPhone.

Agenţii de poliţie şi justiţie din România şi Letonia au cumpărat şi ele software-ul companiei, inclusiv în luna septembrie, mai scrie POLITICO.

Documentele publice arată că DNA a alocat 54.450 de lei pentru o subscripţie la software-ul Oxygen Forensic Detective şi pentru serviciile de suport tehnic.

Potrivit NewsCenter, DIICOT a reînnoit o licenţă Oxygen Forensic Detective, iar UM 02499 Bucureşti, unitate a Ministerului Apărării, a cumpărat acelaşi software.

"Cerem UE şi fiecărui guvern să suspende folosirea acestor instrumente"

Natalia Krapiva, juristă la Access Now, a declarat pentru POLITICO că societatea civilă a avertizat de ani de zile că Oxygen Forensics are legături cu ruşii.

"Dacă, într-adevăr, software produs în Rusia şi conceput pentru FSB şi Comitetul de Investigaţii a fost utilizat pentru gestionarea bazelor de date ale Comisiei Europene cu probe din dosare penale, există o posibilitate serioasă ca informaţii sensibile să fi fost compromise şi accesate de autorităţile ruse. Cerem UE şi fiecărui guvern care utilizează aceste instrumente să suspende folosirea lor şi să investigheze pe deplin modul în care o companie deţinută de ruşi a petrecut un deceniu în interiorul structurilor occidentale de aplicare a legii", a avertizat Krapiva.