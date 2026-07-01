Suntem în plin sezon al vacanţelor şi pentru mulţi dintre noi principala grijă este ce facem cu câinele în concediu. Deși pe unele plaje accesul cu animale de companie este interzis, există și zone unde blănoşii au statut VIP: primesc apă şi chiar un cocktail special. Totul cu o condiţie, stăpânii să se asigure că animalul de companie nu deranjează alţi turişti.

Pe o plajă din Năvodari am întâlnit-o pe Ilona, alături de bichonul ei de 10 ani, Rosa.

"Este pentru prima dată când vine și ne-am simțit minunat, e un cățel minunat. A fost cuminte și s-a simțit foarte bine. Am preferat să o luăm cu noi. În apă nu prea i-a plăcut, însă în hotel a învățat din prima zi unde stă și i-a plăcut mult. A fost o vacanță reușită și pentru ea, și pentru noi, a fost minunat", a declarat Ilona, stăpâna căţeluşei Rosa.

Vacanţă la mare, împreună cu animalul de companie

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Vacanţa împreună nu e doar mai relaxantă dar şi mai distractivă. Unii stăpâni împart toate experiențele cu animalul lor de companie, de exemplu o plimbare pe mare cu stand-up paddle.

"El e puiuţul meu, Kuby, un Border Collie. Îi place foarte mult, chiar îi place, intră destul de des în apă. E foarte fun pentru ei mai ales în zilele astea când nici nouă nu ne place neapărat să stăm la soare toată ziuă", a precizat Andrei Damian, stăpânul lui Kuby.

Pe plajele pet-friendly, câinii sunt primiți cu apă proaspătă, locuri de umbră și chiar o bautura speciala pentru ei.

Puppuccino pentru câini, pe plajele pet-friendly

"Da, este, și ar fi ciudat să nu accept așa ceva pe plajă. Evident, cu condiția ca stăpânii animalelor să aibă bun-simț, să țină cont și de oamenii din jur. Dacă veniți cu el și doriți apă pentru el, vă oferim. Și avem și ceva în meniu pentru ei", a explicat Andrei Ştefan, manager plajă.

"Pregătim un Puppuccino pentru animăluțele noastre dragi de companie. Avem un mix de vitamine cu puțin iaurt grecesc și cu puțină gelatină. Este rece numai bun de băut într-o zi de vară călduroasă", a spus un barman.

Sunt însă și reguli clare pentru cei care ajung la mare cu animalele de companie.

Reguli pentru turiştii care vin cu animalele la mare

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Nu toate sectoarele de plajă sunt pet-friendly, pe unele accesul animalelor de companie este interzis.

"Sunt oameni care preferă prezența animalelor de companie, însă majoritatea refuză prezența acestora fie din motiv de teamă, fie alergii sau alte motive personale", a punctat Alina Fărimiţă, manager plajă.

Cine intră cu câinele pe o plajă unde animalul nu are acces riscă o amendă care poate ajunge la zece mii de lei.