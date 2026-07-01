Zeci de plăcuţe de înmatriculare luate de ape în urma furtunii
Plăcuţe înmatriculare - Facebook
Furtuna de Cod roşu care s-a năpustit asupra Bucureştiului a făcut haos în urma sa. Zeci de plăcuţe de înmatriculare şi-au făcut apariţia în această dimineată, ca urmare a codului de vreme severă.
Oamenii care au găsit plăcuţele "furate" de viscol le-au strâns şi aranjat pe bănci, pentru o speranţă de a-şi găsi proprietarii. Reţelele de socializare sunt tot mai pline cu şoferi care caută sau anunţă găsirea plăcuţelor. Proprietarii sunt sfătuiţi să verifice dacă le lipsesc şi să le recupereze de la autorităţi, în cazul în care au fost predate.
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