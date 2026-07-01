Furtuna politică nu se mai termină. Dar Sorin Grindeanu a anunţat azi că PSD e gata să accepte o rocadă la guvernare cu partidele de dreapta. Cu o condiţie: social democraţii să fie primii la putere, cu el prim-ministru. De cealaltă parte, Ilie Bolojan îi acuză pe social democrati că ar fi sabotat negocierile. Tot azi, partidul lui George Simion a ameninţat că va declanşa procedurile pentru suspendarea presedintelui Nicusor Dan.

După două luni de haos politic, Sorin Grindeanu anunţă că ar accepta o rocadă la guvernare cu partidele de dreapta. "Acum pe loc îl semnez. Să vină Bolojan, să îl semneze şi el. Acum pe loc îl semnez. Să vină Bolojan să semneze şi să voteze guvern minoritar PSD", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Şeful PSD pune, însă, o singură conditie. "Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu PSD. N-am nimic cu domnul Mureșan, e treaba lor pe cine propun ca și candidat de prim ministru. Dacă în asta stă votarea unui Guvern cu puteri depline, nu am o problemă să facem și acest lucru", a declarat Sorin Grindeanu.

Şeful statului le cere liderilor politici să negocieze până vor ajunge la o solutie de compromis

În schimb, Ilie Bolojan îi acuză pe social-democrati că ar fi refuzat acordul propus de partidele de dreapta. "Ne-au anunțat - și asta a fost o întâlnire cu martori, cu președintele UDMR și USR de față - că PSD este de acord cu un singur lucru: ca partidele de centru dreapta să îi susțină Guvernul. În rest, ei nu sunt de acord să susțină Guvern condus de un premier de dreapta. Când au aflat colegii că PSD nu este de acord cu această formă de reciprocitate. Colegii au spus: bun, dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta", a declarat Ilie Bolojan, premier interimar. Şeful statului le cere liderilor politici să negocieze până vor ajunge la o solutie de compromis. "În momentul desemnării vreau să existe o majoritate. Eu nu pun niciun fel de condiție. În mod declarativ niște lideri vin și spun iată vom face asta și rezultă 233 de voturi în secunda următoare nominalizez", a declarat Nicuşor Dan.

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Tribunalul Bucuresti a suspendat azi decizia PNL privind convocarea Congresului în care a fost aleasă noua conducere a partidului, în frunte cu Ilie Bolojan. Actiunea a fost initiată de 18 liberali din tabăra anti-Bolojan, printre care Adrian Veştea, Hubert Thuma, Lucian Bode şi Alina Gorghiu. Decizia Tribunalului NU este una definitiva si poate fi atacată la Curtea de Apel. Intre timp, Alianta pentru Unirea Românilor anunţă ca va încerca să declanşeze suspendarea preşedintelui Nicusor Dan. Potrivit Constitutiei, propunerea poate fi iniţiată de cel puţin o treime dintre parlamentari. Ar fi nevoie, aşadar, de 155 de senatori si deputati. Partidul lui George Simion are 90 de aleşi. Asta înseamnă că mai are nevoie de 65 de parlamentari care sa sustina demersul.