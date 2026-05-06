Scumpirile de la vecinii bulgari ne-au creat premise bune anul acesta. Am fi putut să profităm, să atragem turiştii, măcar pe ai noştri dacă nu şi pe ai lor. Ultimele licitaţii pentru sectoarele de plajă s-au încheiat însă pe 4 mai iar de azi trebuie ca toți cei care au zone destinate turismului să se apuce de pregătiri. Ce înseamnă însă "pregătiri", administratorii recunosc că nu înţeleg termenul şi aşteaptă lămuriri chiar de la ministru.

6 mai 2026, pe plaja din Mamaia au început pregătirile pentru sezonul estival. Un pic mai încolo, la Năvodari, aceeaşi atmosferă. Să nu ne lăsăm însă amăgiţi de aparenţe. Situaţia nu este liniştită deloc. Operatorii de plaje sunt revoltaţi.

"La sfârşitul sezonului trecut toate beachbarurile de aici din Navodari au fost demolate pentru ca au fost constate nereguli. acum operatorii trebuie sa obtina toate avizele si autorizatiile ca sa intre in legalitate", explică Andreea Filip, reporter Observator.

"Pregătirile ar fi putut să meargă foarte bine dacă am fi avut sprijinul autorităţilor centrale şi locale care credem că se află într-o poziţie de sabotaj faţă de turismul românesc", a explicat Dragoș Raducan, preşedinte FTPR.

"E ca şi cum am lua-o de la început în fiecare an, nu putem să facem o proiecţie pentru că în fiecare an se întamplă ceva special, se mai schimbă Guvernul, se mai schimbă conducerea", explică Lucian Marcu, fost manager plajă.

Pe tot litoralul sunt în total 102 sectoare de plajă atribuite, iar o parte nu au fost încă predate celor care au câştigat. Iar în zonele unde au fost proceduri de înnisipare nici măcar nu s-au făcut licitaţii.

Cei care amplasează însă umbrele sau şezlonguri fără autorizaţie riscă dosar penal.

"Ne vom uita să fie construite terase în limitele legale şi să fie respectate prevederile legale. Ne uităm foarte atent şi la cei care nu respectă legislaţia şi îşi construiesc, de exemplu, terase ilegale", a explicat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Operatorii cer însă o soluţie de compromis să poată funcţiona... până o vor avea, normele sunt stricte chiar şi pentru cei care şi-au adjudecat bucata de plajă.

Legea îi obligă să delimiteze clar zonele de umbrele de cele "la liber", să aibă duşuri şi toalete ecologice, puncte de prim ajutor şi salvamari autorizaţi, iar plajele trebuie să aibă inclusiv sectoare delimitate pentru fumători şi nefumători.

Andreea Filip

