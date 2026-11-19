În judeţul Constanţa, o şoferiţă a fost la un pas să fie şi ea lovită de tren, după ce a forţat trecerea de cale ferată, cu toate că semnalele luminoase erau pornite.

Barierele au coborât exact în momentul în care femeia accelerase. Ca să nu rămână captivă pe şine, a dat înapoi, iar bariera automată a rămas pe capota autoturismului. Şoferiţa nu a fost rănită, dar este acum cercetată.

În urma incidentului, CFR avertizează: "Fii precaut! Trecerea la nivel nu iartă greșelile!". Câteva secunde de nerăbdare pot face diferența dintre viață și moarte.