Video O şoferiţă din Constanţa a forţat bariera şi a rămas cu ea pe plafon. Norocul a salvat-o din calea trenului
În judeţul Constanţa, o şoferiţă a fost la un pas să fie şi ea lovită de tren, după ce a forţat trecerea de cale ferată, cu toate că semnalele luminoase erau pornite.
Barierele au coborât exact în momentul în care femeia accelerase. Ca să nu rămână captivă pe şine, a dat înapoi, iar bariera automată a rămas pe capota autoturismului. Şoferiţa nu a fost rănită, dar este acum cercetată.
În urma incidentului, CFR avertizează: "Fii precaut! Trecerea la nivel nu iartă greșelile!". Câteva secunde de nerăbdare pot face diferența dintre viață și moarte.
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