O femeie care participa la protestul din fața Arestului Central, unde se află Călin Georgescu, este acuzată că a agresat un jandarm, pe care l-ar fi mușcat de mână și l-ar fi lovit peste față. Incidentul a avut loc miercuri seară, după ce femeia a refuzat în repetate rânduri să se legitimeze. Aceasta a fost amendată cu 2.000 de lei, iar jandarmii au întocmit acte de sesizare pentru infracțiunea de ultraj.

Un jandarm, mușcat și lovit de o protestatară la Arestul Central, unde e Călin Georgescu. Amenda primită - Hepta

Incidentul s-a petrecut pe 18 noiembrie, în jurul orei 22:10, în momentul în care participanții la protest părăseau zona Arestului Central. Potrivit Jandarmeriei, femeia a tulburat ordinea și liniștea publică prin strigăte repetate.

Forțele de ordine i-au solicitat să furnizeze datele necesare pentru stabilirea identității, însă aceasta a refuzat de mai multe ori. În aceste condiții, jandarmii au decis să o conducă la sediul Secției 14 Poliție, cu o autospecială.

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Femeia ar fi mușcat un jandarm de mână și l-ar fi lovit peste față

Potrivit comunicatului transmis de Jandarmerie, femeia a devenit agresivă în timpul deplasării către secția de poliție. Aceasta ar fi mușcat un jandarm de mână și l-ar fi lovit în zona feței, provocându-i leziuni. La sediul Secției 14 Poliție, femeia a fost identificată, iar jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală pentru infracțiunea de ultraj, prevăzută de articolul 257 din Codul penal.

Totodată, femeia a primit o amendă de 2.000 de lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică.

Aproximativ 25 de susținători s-au adunat în fața secției de poliție

Jandarmeria a precizat că, în timpul procedurilor desfășurate la Secția 14 Poliție, aproximativ 25 de persoane, susținătoare ale femeii, s-au aflat în exteriorul instituției. În jurul orei 00:40, în urma unui apel la numărul de urgență 112, la fața locului au fost solicitate un echipaj de poliție și unul medical. Ulterior, în jurul orei 02:00, femeia a acuzat dureri la nivelul unui genunchi și a solicitat asistență medicală. Aceasta a fost transportată la Spitalul Universitar pentru investigații și îngrijiri, sub escorta unui echipaj de poliție.

În ceea ce îl privește pe jandarmul agresat, acesta s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" pentru o examinare medico-legală. Actele de sesizare au fost înaintate organelor judiciare competente, iar cercetările se desfășoară sub coordonarea procurorului competent.

"Jandarmeria Română condamnă orice formă de violență îndreptată împotriva personalului care își exercită atribuțiile legale și reafirmă că intervențiile structurilor sale se desfășoară cu respectarea legii și a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor", se arată în comunicatul instituției.