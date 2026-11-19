Direcţia Silvică Buzău a eliberat în natură 500 de fazani, cu scopul de a reface efectivele din fondurile cinegetice şi ecosistemele, păsările contribuind la controlul insectelor dăunătoare, inclusiv gândacul de Colorado sau lăcustele.

Momentul în care 500 de fazani sunt eliberaţi în Buzău. Explicaţia silvicultorilor - Sursa: Captură foto Facebook/ Romsilva - Directia Silvica Buzau

Silvicultorii Ocolului Silvic Buzău au desfăşurat acţiuni de populare a fondurilor cinegetice administrate, prin eliberarea în mediul natural a unor exemplare de fazan.

"Direcţia Silvică Buzău a procedat la popularea a trei fonduri cinegetice de câmpie, Luciu, Limpeziş, Călţuna, situate pe raza Ocolului silvic Buzău, cu 500 de exemplare de fazan de la Fazaneria Gherghiţa. Scopul principal al populării cu fazani este creşterea efectivelor din fondurile cinegetice şi refacerea echilibrului ecologic în zonele unde populaţia naturală a scăzut. Din cele 500 de exemplare, 100 au fost repartizate pe fondul cinegetic 2 Luciu şi 200 de exemplare pe fondurile cinegetice 15 Limpeziş şi 16 Călţuna", a precizat directorul Direcţiei Silvice Buzău, Ciprian Silvestru.

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Potrivit acestuia, activitatea a avut drept obiectiv susţinerea şi dezvoltarea populaţiilor de fazani, precum şi gestionarea responsabilă a faunei sălbatice.

"Această practică se realizează anual, cel puţin în ultimii 7 ani, la începutul lunii noiembrie. Urmăreşte câteva obiective clare în managementul faunei sălbatice. Refacerea şi menţinerea efectivelor, respectiv introducerea exemplarelor crescute în captivitate compensează pierderile naturale cauzate de iernile grele, prădători, boli sau de agricultura intensive. Ameliorare genetică, presupune aducerea unor exemplare noi într-un fond de vânătoare ce previne consangvinizarea şi creşte rezistenţa populaţiei locale la boli şi condiţii meteo dificile. Echilibrul ecosistemului, fazanii contribuie la controlul natural al insectelor dăunătoare, inclusiv gândacul de Colorado sau lăcustele, ajută la dispersia seminţelor şi reprezintă o sursă de hrană pentru prădătorii naturali din zonă", a spus Ciprian Silvestru.

În plus, popularea fondurilor cinegetice sporeşte productivitatea terenurilor pentru a permite o vânătoare sustenabilă pentru vânători.