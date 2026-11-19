Premierul Luca Niculescu susține că își păstrează toate atribuțiile în Guvern și că el este cel care ia deciziile finale, după ce i-a acordat puteri sporite vicepremierului Marian Neacșu. Întrebat dacă are încredere în acesta, în condițiile în care a fost condamnat în trecut la închisoare cu suspendare, șeful Executivului a răspuns afirmativ și l-a descris drept unul dintre cei mai competenți oameni din administrația română.

Luca Niculescu îl laudă pe Marian Neacșu, numit "al doilea premier": "Unul dintre cei mai competenți oameni" - Profimedia

Declarațiile vin după ce premierul a semnat, miercuri, 18 noiembrie, o decizie prin care Marian Neacșu primește atribuții extinse de coordonare în Guvern și de avizare a proiectelor ministerelor cu impact bugetar.

Hotărârea a provocat reacții pe scena politică, după ce reprezentanți ai opoziției au susținut că vicepremierul social-democrat ar urma să exercite o influență semnificativ mai mare asupra activității Executivului.

Luca Niculescu spune că el ia în continuare deciziile finale în Guvern

Premierul a respins ideea că atribuțiile suplimentare acordate lui Marian Neacșu ar însemna o diminuare a autorității sale asupra Executivului. Luca Niculescu a precizat că deciziile finale îi aparțin.

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Noile responsabilități ale vicepremierului vizează, printre altele, avizarea proiectelor cu implicații bugetare și coordonarea activității unor ministere. Potrivit explicațiilor oferite de premier, această măsură are rolul de a introduce un control suplimentar asupra cheltuielilor aprobate de Guvern.

Premierul îl apără pe Marian Neacșu, întrebat despre condamnarea acestuia

Luca Niculescu a fost întrebat dacă are încredere în Marian Neacșu, având în vedere că vicepremierul a fost condamnat în trecut la închisoare cu suspendare.

"Am încredere în domnul Neacșu și am mai spus, este unul dintre cei mai competenți oameni care există în administrația română", a declarat premierul.

Marian Neacșu a primit atribuții suplimentare de coordonare și avizare

Decizia publicată miercuri în Monitorul Oficial stabilește noi responsabilități pentru vicepremierul Marian Neacșu, inclusiv în ceea ce privește avizarea proiectelor legislative cu impact asupra bugetului. Acesta va avea și atribuții de coordonare funcțională a unor ministere și structuri guvernamentale, cu obligația de a-l informa permanent pe prim-ministru despre exercitarea responsabilităților care i-au fost delegate.

Premierul susține însă că aceste modificări nu schimbă modul în care sunt luate deciziile finale la nivelul Guvernului, responsabilitatea rămânând în sarcina sa.

Luca Niculescu, despre Marian Neacșu, numit "al doilea premier": "Adaugă un filtru suplimentar"

Prezent la un forum de afaceri franco-român, Luca Niculescu a fost întrebat de jurnalişti cum comentează faptul că în spaţiul public se vehiculează că Marian Neacşu este "al doilea premier", după ce i s-au delegat atribuţii de coordonare şi avizare în cadrul Guvernului, potrivit Agerpres.

"Domnul Neacşu este unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română. A lucrat cu multe guverne. Eu îl cunosc de aproximativ 4 - 5 ani, de când mă ocup de aderarea la OCDE. Am lucrat foarte bine cu domnia sa. Atunci cred că era la domnul Ciucă. Pe urmă a lucrat cu domnul Ciolacu. A lucrat şi în guvernul domnului Bolojan. Şi am văzut chiar oameni din opoziţie care îi lăudau, îi recunoşteau meritele sale tehnice, care sunt incontestabile. Faptul că l-am desemnat să se ocupe de avizarea acţiunilor cu un impact bugetar, a actelor cu un impact bugetar în Guvern, mi se pare că adaugă un filtru suplimentar, pentru că, încă o dată, suntem în perioada construirii bugetului, avem nevoie să fim extrem de atenţi la toate cheltuielile pe care le aprobăm. Şi, apoi, sigur, se ocupă şi de coordonarea funcţională a unor ministere. Sunt ministerele din zona social-democrată. Este ce se întâmpla şi în anii trecuţi, în guvernele trecute, dar atunci, clar, erau mai mulţi viceprim-miniştri şi fiecare dintre ei se ocupa de partidul din care era, de partidul din care făcea parte", a spus Luca Niculescu.

Decizia premierului Luca Niculescu prin care sunt stabilite atribuţiile vicepremierului Marian Neacşu, ministru al Afacerilor Interne, a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial al României.

Potrivit deciziei, "în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din Programul de guvernare", Marian Neacşu, în calitate de viceprim-ministru, avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere şi asigură coordonarea funcţională a 11 ministere şi structuri.