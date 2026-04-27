O tânără de 18 ani a murit în Giurgiu, după ce maşina condusă de cea mai bună prietenă a intrat într-un copac

O tânără de 18 ani a murit într-un accident rutier, în apropiere de Prundu, în Giurgiu. Primele date arată că şoferița, prietena cea mai bună a victimei, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă şi ar fi ieşit cu autoturismul de pe carosabil, izbindu-se de copacii din zonă. 

de Larisa Andreescu

la 27.04.2026 , 07:46
O tânără de 18 ani a murit, duminică după amiază, după ce autoturismul în care se afla şi care era condus de o şoferiţă începătoare, a derapat într-o curbă şi a ieşit de pe carosabil. Femeia aflată la volan a scăpat cu viaţă.

Accidentul rutier a avut loc duminică, 26 aprilie, în jurul orei 17.00, în extravilanul localităţii Prundu din judeţul Giurgiu.

”Din primele cercetări, a reieşit faptul că, o tânără, de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă şi ar fi părăsit partea carosabilă”, sunt primele concluzii ale poliţiştilor care au făcut cercetarea la locul accidentului.

Autoturismul a fost găsit în afara şoselei, în pădurea de pe marginea drumului. Pasagera nu mai prezenta semne vitale când echipajele medicale au ajuns la faţa locului. Şoferiţa, rănită, a fost preluată de o ambulanţă şi dusă la spital. 

Poliţia continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care evenimentul rutier a avut loc.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

