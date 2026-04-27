O tânără de 18 ani a murit într-un accident rutier, în apropiere de Prundu, în Giurgiu. Primele date arată că şoferița, prietena cea mai bună a victimei, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă şi ar fi ieşit cu autoturismul de pe carosabil, izbindu-se de copacii din zonă.

O tânără de 18 ani a murit în Giurgiu, după ce maşina condusă de cea mai bună prietenă a intrat într-un copac

O tânără de 18 ani a murit, duminică după amiază, după ce autoturismul în care se afla şi care era condus de o şoferiţă începătoare, a derapat într-o curbă şi a ieşit de pe carosabil. Femeia aflată la volan a scăpat cu viaţă.

Accidentul rutier a avut loc duminică, 26 aprilie, în jurul orei 17.00, în extravilanul localităţii Prundu din judeţul Giurgiu.

”Din primele cercetări, a reieşit faptul că, o tânără, de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă şi ar fi părăsit partea carosabilă”, sunt primele concluzii ale poliţiştilor care au făcut cercetarea la locul accidentului.

Autoturismul a fost găsit în afara şoselei, în pădurea de pe marginea drumului. Pasagera nu mai prezenta semne vitale când echipajele medicale au ajuns la faţa locului. Şoferiţa, rănită, a fost preluată de o ambulanţă şi dusă la spital.

Poliţia continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care evenimentul rutier a avut loc.

