Cutremur în PNL după ce Veştea a fost desemnat premier. Mai mulți lideri cer excluderea lui din partid - Surse

Liberalii iau în calcul excluderea din partid a lui Adrian Veştea, după ce a fost desemnat premier, fără acordul partidului, au precizat surse liberale. Se intenţionează convocarea Biroului Politic Naţional, forul de conducere care poate face propunerea, însă decizia se poate lua doar în Consiliul Naţional al PNL, deoarece prim-vicepreşedinţii partidului sunt aleşi la Congres.

Conducerea PNL urmează să se reunească pentru a stabili sancţionarea prim-vicepreşedintelui PNL Adrian Veştea, după ce acesta a fost desemnat premier, de către preşedintele Nicuşor Dan, fără ca partidul să ştie şi să îşi dea acordul.

Biroul Politc Naţional al partidului urmează să se reunească, însă nu poate decide excluderea lui Veştea ci doar propune acest lucru. Forul decizional care va decide în cazul prim-vicepreşedintelui, care este o funcţie aleasă la Congresul PNL, este Consiliul Naţional al PNL.

Potrivit Statutului PNL, Consiliul Naţional demite prin vot secret, pe orice membru al BEx, ales în Congres, la propunerea preşedintelui partidului, a BEx sau la propunerea a cel puţin 1/4 din preşedinţii Birourilor Politice Judeţene, cu acordul BPJ respective.

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Statutul PNL prevede clar că toate Candidaturile pentru funcţiile în Guvern şi autorităţi ale administraţiei publice centrale sunt aprobate de BPN la propunerea BEx, lucru care nu s-a întâmplat în cazul lui Veştea.

Reacţia lui Ilie Bolojan, după anunţul preşedintelui

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat duminică faptul că desemnarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de premier de către preşedintele Nicuşor Dan s-a făcut fără consultarea conducerii liberale. Bolojan a catalogat decizia drept "un act ostil".

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii”, a transmis Bolojan într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Liderul liberal a susținut că desemnarea reprezintă „o evidentă încercare de rupere a PNL”, despre care afirmă că a intuit-o încă de la căderea precedentului guvern. „Este un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a afirmat acesta.

Bolojan a criticat faptul că șeful statului a ales un membru al partidului pentru funcția de premier fără o discuție prealabilă cu conducerea formațiunii. „Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a declarat președintele PNL.

Ce mesaje au transmis PSD şi AUR

PSD reacţionează prudent după desemnarea liberalului Adrian Veştea pentru funcţia de premier. Mihai Fifor spune că orice propunere care poate duce la formarea unei majorităţi stabile trebuie analizată "cu responsabilitate şi seriozitate", dar precizează că nominalizarea a fost făcută fără consultări prealabile cu social-democraţii, motiv pentru care partidul îşi va convoca forurile de conducere.

"Propunerea preşedintelui Nicuşor Dan de nominalizare a domnului Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru reprezintă un moment important în procesul de formare a viitorului guvern şi de conturare a unei majorităţi parlamentare stabile. Obiectivul prioritar al PSD rămâne susţinerea unei guvernări pro-occidentale, bazate pe un parteneriat solid şi transparent. Reiterăm ferm susţinerea pentru acest parcurs, însă menţinem rezervele exprimate anterior cu privire la orice formulă de guvernare care ar presupune participarea domnului Ilie Bolojan", a scris deputatul PSD Mihai Fifor pe Facebook.

El arată că această nominalizare vine într-un moment politic dificil. "Tocmai de aceea, considerăm că orice propunere care poate contribui la constituirea unei formule de guvernare viabile, capabile să genereze o majoritate parlamentară stabilă, trebuie analizată cu responsabilitate şi seriozitate. Rămânem în aşteptarea prezentării programului de guvernare şi a priorităţilor asumate de premierul desemnat", menţionează Fifor.

AUR a transmis după desemnarea lui Adrin Veştea premier, că separaţia puterilor în stat înseamnă că Legislativul nu poate fi subordonat Preşedinţiei iar când acesta se blochează, soluţia constituţională o reprezintă alegerile anticipate. AUR arată că în acest sens va dialoga cu toate părţile implicate.

”Alianţa pentru Unirea Românilor constată că democraţia bazată pe alegeri, partide politice şi voinţa poporului este suspendată începând cu decembrie 2024. Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni, într-o dimineaţă de duminică, fără ca Adrian Veştea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem”, spune AUR într-un comunicat.

Potrivit AUR, ”separaţia puterilor în stat înseamnă că Legislativul nu poate fi subordonat Preşedinţiei”. ”Când acesta se blochează, soluţia constituţională o reprezintă alegerile anticipate. Soluţia noastră este întoarcerea la popor şi respectarea regulilor democratice. În acest sens vom dialoga cu toate părţile implicate. AUR nu va accepta ca nimeni din statul român să îşi creeze regimuri personale, similare cu cele autoritare sau chiar totalitare. Constatăm cu tristeţe că am avut dreptate în ceea ce am susţinut. Europa este călcată în picioare tocmai de cei care pretind că o susţin cel mai vehement.”, explică formaţiunea.

AUR mai arată că poziţiile exprimate anterior de formaţiune rămân neschimbate, ca şi loialitatea faţă de cetăţenii care au încredere în ei, în număr mare. ”România nu are nevoie de trădători, ci de consens, dialog şi speranţă”, spune AUR în mesaj.