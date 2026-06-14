A încălcat Nicuşor Dan Constituţia prin desemnarea lui Veştea? Explicaţiile a 2 foşti judecători CCR

Fostul judecător constituţional Tudorel Toader a declarat că preşedintele Nicuşor Dan trebuia să se consulte cu partidele politice parlamentare înaintea desemnării lui Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru. Pe de altă parte, Augustin Zegrean a subliniat că partidele și-au formulat un punct de vedere în timpul consultărilor declanșate de președinte imediat după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

"Constituţia spune că preşedintele are prerogativa desemnării candidatului la funcţia de premier, după consultarea partidelor parlamentare. Ceea ce înseamnă că preşedintele nu poate să vină cu o propunere de la sine. Vine cu propunerea pe care o apreciază adecvată, dar trebuie să consulte partidele parlamentare. Dacă aveam un partid cu majoritate absolută, consulta acel partid şi îi încredinţa mandatul, pentru că aşa zice Constituţia. Dar, nu ne aflăm în situaţia aceea", a explicat el, duminică, la Digi24.

"Preşedintele nu poate să vină cu o propunere de la sine"

Potrivit acestuia, consultarea partidelor realizată înaintea desemnării lui Eugen Tomac nu este "valabilă" şi pentru nominalizarea lui Adrian Veştea. "Categoric nu, pentru că se începe o nouă procedură de desemnare a premierului şi Guvernului şi trebuie parcurse toate etapele: consultare partide parlamentare, desemnarea candidatului, formarea listei de miniştri, programul de guvernare, prezentarea în Parlament, votul de încredere - dacă Guvernul trece", a indicat fostul ministru al Justiţiei.

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În opinia sa, Guvernul ar putea ajunge să fie învestit înainte ca membrii CCR să se pronunţe asupra constituţionalităţii procesului respectiv. "Scenariile parcă s-au simplificat. Domnul Veştea va forma Guvernul. Probabil va prelua bună parte din miniştrii pe care îi avea pe listă domnul Eugen Tomac. Va merge în Parlament cu listă guvernamentală, cu program de guvernământ şi va primi votul Parlamentului. A, că se merge la Curtea Constituţională...bun. Dar, până dă Curtea Constituţională deciziile, Guvernul funcţionează cu capacitate deplină", a spus Tudorel Toader.

Pe de altă parte, fostul judecător CCR Augustin Zegrean a declarat pentru Digi24.ro că partidele și-au formulat un punct de vedere în timpul consultărilor declanșate de președinte imediat după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. "Nu s-a consultat destul? De o lună se tot consultă cu partidele. Nu poate fi luată în considerare (ideea că președintele Nicușor Dan a încălcat Constituția - n.r.), în niciun caz, numai dacă suntem cârcotași”, a transmis Augustin Zegrean.

Ce spune Tudorel Toader despre scenariul suspendării din funcţie a lui Nicuşor Dan

O eventuală procedură de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan ar fi "foarte greoaie", a mai apreciat fost ministru al Justiţiei.

"Noi avem o Constituţie, cum se numeşte, semi-rigidă. Cu proiect de lege, cu decizia Curţii, cu referendum, cu voturi distribuite uniform pe toate judeţele ţării, iarăşi validare de către CCR, ceea ce este greu. Într-o societate atât de divizată cum e România astăzi, opinia mea este că greu se poate ajunge la un referendum valid de suspendare", a afirmat Toader.