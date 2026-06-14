Ce spunea Adrian Veştea despre Nicuşor Dan în campania electorală din 2025

Pe rețelele sociale a reapărut un clip electoral din campania pentru alegerile prezidențiale, în care liderul liberal Adrian Veștea, propus de Nicușor Dan pentru funcția de premier, îl critica dur pe actualul președinte, pe atunci candidat la Cotroceni.

Clipul este din campania electorală de anul trecut, când Nicușor Dan și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte, în urma anulării alegerilor din decembrie 2024.

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În materialul video, Adrian Veștea afirma că Nicușor Dan "poate fi un activist bun", însă "nu are forță politică și nu are susținere".

"Și în turul 2 pierde. Toate sondajele o spun. Și știți ce înseamnă asta? Simion la Cotroceni. Iar asta nu mai este despre politică, e despre democrație, despre libertate, despre România. Crin Antonescu e singurul pro-european care îl poate opri, singurul care poate câștiga. Un vot risipit astăzi înseamnă un președinte extremist mâine. Votează cu cap, votează Crin", spunea Adrian Veștea în clipul electoral.

Mesajele au fost publicate în contextul în care, în prezent, Adrian Veștea este propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

După ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul, şeful statului l-a desemnat pe Adrian Veştea, liderul Consiliului Judeţean Braşov şi membru PNL, pentru funcţia de premier.