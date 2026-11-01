O vacă a fost salvată de pompieri în Suceava, după ce a căzut într-o fântână de 80 cm diametru

O vacă a fost salvată de pompierii militari în judeţul Suceava, după ce aceasta căzuse într-o fântână din tuburi de beton, cu un diametru de 80 de centimetri.

Pompierii militari au intervenit sâmbătă seară, în jurul orei 18:00, pentru salvarea unei bovine, în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Animalul era căzut într-o fântână din tuburi de beton, cu un diametru de 80 cm și o adâncime de peste 3 metri.

Cu accesoriile specifice, salvatorii au asigurat vaca, iar cu ajutorul unui utilaj au extras-o în siguranță.

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Misiunea s-a încheiat cu succes, iar proprietarul și-a recuperat animalul în viață și fără probleme deosebite de sănătate.