Au văzut apartamentul, au primit un contract și au crezut că au găsit chiria potrivită… în realitate, proprietarii cu care vorbeau pe WhatsApp nu existau. Escrocii preluau anunțuri cu locuințe închiriate în regim hotelier, le republicau pe site-uri de chirii și le ofereau la prețuri mult sub cele ale pieței. Când venea momentul plății, cereau garanția și prima lună de chirie în criptomonede. Victimele nu se întâlneau niciodată cu presupusul proprietar, iar după transferul banilor, acesta nu mai putea fi contactat. Noua schemă de înșelăciune a fost semnalată de polițiștii din Arad, care vin şi cu câteva sfaturi.

Totul începea cu un apartament real, listat de proprietarul de drept pe o platformă de rezervări, pentru închiriere în regim hotelier.

Când cineva era interesat de anunț și voia o vizionare, escrocii rezervau apartamentul în regim hotelier pentru o noapte sau mai multe, ca turiști.

Clienţii ştiau că proprietarii sunt plecaţi din țară și de asta erau lăsați să vizioneze singuri locuința înainte să ia o decizie. Primeau chiar și cod pentru lockerul în care se afla cheia.

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Chiria şi garanţia, plătite în criptomonede

După vizionare, dacă persoana se hotăra să închirieze, urma plata: garanția și prima lună de chirie, în criptomonede, printr-un cod QR, la unul dintre ATM-urile de acest tip din Arad. Pentru a câștiga încrederea victimelor, escrocii le trimiteau pe WhatsApp și un contract de închiriere, făcut după o carte de identitate falsă, transmisă, de asemenea, clienților. După ce primeau banii, blocau numărul de telefon și nu mai puteau fi contactați.

Până acum, anchetatorii au înregistrat zece plângeri, toate de la persoane care voiau să închirieze pe termen lung. Prejudiciul depășește 30.000 de lei, însă nu este exclus să mai fie și alți păgubiți. Surse spun că se încearcă obținerea unui ordin european, pentru a obține datele de pe platforma de Booking, unde erau rezervate apartamentele în regim hotelier.

Avertismentul poliţiştilor pentru cei care caută chirie

Polițiștii au câteva recomandări pentru cei care caută un apartament de închiriat, ca să nu ajungă victimele escrocilor.

"Fiți atenți la ofertele irezistibile, în acest caz la chiriile care se situează mult sub preţul pieței. Insistaţi să vă întâlniți cu proprietarul apartamentului. O fotografie a unui act de identitate nu este o garanție a identității reale a unei persoane. Verificaţi datele beneficiarului plății înainte de efectuarea tranzacţiei", a subliniat Claudia Iuga, IPJ Arad.

Modul de operare i-a surprins chiar și pe cei care activează în domeniul imobiliar.

"Să se gândească să meargă să plătească într-un ATM chiria, fără să vadă proprietarul, fără să vadă un CF, mi se pare ireal. Când vezi o proprietate de 500 de euro și o vezi la 300 de euro trebuie să îți pui un semn de întrebare. Facem un contract, cu proprietarul, mergem să semnăm un contract de închiriere, pe care proprietarul trebuie să-l înregistreze la ANAF", a precizat Gabriel Apostu, manager agenţie imobiliară.

În acest caz se fac cercetări într-un dosar penal deschis pentru înșelăciune.