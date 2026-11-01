Cod portocaliu de ploi, ninsori şi vânt până miercuri în mai multe judeţe. Atenţionare şi pentru Bucureşti

Vremea se înrăutăţeşte în mai multe regiuni din ţară. Meteorologii au emis un cod portocaliu de precipitaţii abundente, valabil de duminică, 1 noiembrie, până luni dimineaţă. La munte sunt aşteptate ninsori consistente, cu un strat de zăpadă care ar putea ajunge la 40 de centimetri, în timp ce ploile vor aduce cantităţi importante de apă. Vântul va sufla cu putere în mai multe regiuni, iar Bucureştiul şi judeţul Ilfov se află sub avertizare cod galben de intensificări ale vântului.

ANM avertizează că România va traversa un nou episod de vreme severă, cu ploi abundente, ninsori la munte şi intensificări ale vântului. Fenomenele vor afecta în special sudul şi sud-vestul ţării, dar şi zonele montane.

Potrivit meteorologilor, vremea rea va persista până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00. La altitudini de peste 1.700 de metri, ploile se vor transforma în ninsoare, iar rafalele puternice de vânt vor viscoli zăpada.

Cod portocaliu de precipitaţii abundente. Unde va ploua cel mai mult

Avertizarea cod portocaliu este valabilă în intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 - 2 noiembrie, ora 10:00, şi vizează vestul Carpaţilor Meridionali şi zona submontană a Olteniei.

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În aceste regiuni, meteorologii estimează acumulări de apă de 50 până la 70 l/mp. Cele mai importante cantităţi de precipitaţii sunt aşteptate în zonele montane şi submontane.

Potrivit ANM, codul portocaliu de ploi vizează în special zonele montane şi submontane din judeţele Gorj şi Mehedinţi, la altitudini sub 1.700 de metri.

Ninsori abundente la munte

La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitaţiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 20-40 de centimetri în zonele înalte vizate.

Ninsorile vor continua şi în zilele următoare, în special în Carpaţii Meridionali. Înformarea meteorologică valabilă până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00, indică depunerea unui strat de zăpadă, în general, de 10-30 de centimetri la altitudini mari.

În plus, vântul va avea intensificări pe crestele montane, unde rafalele pot atinge 60-80 km/h. Acestea vor viscoli ninsoarea şi vor reduce vizibilitatea, ceea ce poate îngreuna deplasările cu maşina.

Ploi în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea

Informarea meteo emisă de ANM este valabilă în intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 - 4 noiembrie, ora 20:00.

În Oltenia, Muntenia şi Dobrogea sunt prognozate ploi moderate cantitativ, cu acumulări de apă în general de 30-50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice şi sud-estice, cu viteze de 40-50 km/h. Miercuri, 4 noiembrie, intensificări se vor resimţi şi în regiunile estice. La munte, rafalele vor ajunge la 60-80 km/h, în special pe creste, unde vor viscoli zăpada.

Cod galben de vânt în Bucureşti şi Ilfov

Vremea rea va afecta şi Capitala. Potrivit avertizării transmise de ISU Bucureşti-Ilfov, municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov se vor afla sub cod galben de intensificări ale vântului. Avertizarea intră în vigoare luni, 2 octombrie, la ora 08:00, şi este valabilă până marţi, 3 noiembrie, la ora 10:00.

În acest interval, locuitorii Capitalei şi cei din Ilfov trebuie să fie atenţi la intensificările vântului, în special în preajma copacilor, panourilor publicitare şi a obiectelor care pot fi desprinse de rafale.

Autorităţile recomandă populaţiei să urmărească avertizările meteorologice actualizate, iar turiştilor care plănuiesc să ajungă la munte să verifice starea drumurilor și condiţiile meteo înainte de plecare.