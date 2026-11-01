Încident violent petrecut pe o stradă din Constanţa care a mobilizat poliţiştii. Un bărbat agresiv a provocat un scandal de amploare în faţa unui bloc şi a stârnit momente de panică printre locuitorii din zonă.

Speriaţi de comportamentul individului, oamenii au cerut ajutorul autorităţilor, însă la sosirea echipajelor, bărbatul a devenit şi mai violent... ba chiar i-a atacat pe agenţi. În cele din urmă, acesta a fost încătuşat şi condus la sediul poliţiei.

Deocamdată, încă, nu se ştie motivul pentru care bărbatul a recurs la acest gest.