Video A făcut scandal în fața unui bloc, apoi s-a năpustit asupra polițiștilor. Scene violente în Constanța
Încident violent petrecut pe o stradă din Constanţa care a mobilizat poliţiştii. Un bărbat agresiv a provocat un scandal de amploare în faţa unui bloc şi a stârnit momente de panică printre locuitorii din zonă.
Speriaţi de comportamentul individului, oamenii au cerut ajutorul autorităţilor, însă la sosirea echipajelor, bărbatul a devenit şi mai violent... ba chiar i-a atacat pe agenţi. În cele din urmă, acesta a fost încătuşat şi condus la sediul poliţiei.
Deocamdată, încă, nu se ştie motivul pentru care bărbatul a recurs la acest gest.
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