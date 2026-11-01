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Video A făcut scandal în fața unui bloc, apoi s-a năpustit asupra polițiștilor. Scene violente în Constanța

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.11.2026, 09:46 | Modificat la 01.11.2026, 09:51

Încident violent petrecut pe o stradă din Constanţa care a mobilizat poliţiştii. Un bărbat agresiv a provocat un scandal de amploare în faţa unui bloc şi a stârnit momente de panică printre locuitorii din zonă.  

Speriaţi de comportamentul individului, oamenii au cerut ajutorul autorităţilor, însă la sosirea echipajelor, bărbatul a devenit şi mai violent... ba chiar i-a atacat pe agenţi. În cele din urmă, acesta a fost încătuşat şi condus la sediul poliţiei.

Deocamdată, încă, nu se ştie motivul pentru care bărbatul a recurs la acest gest.

Anda Anghelache
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