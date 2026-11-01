În Sud-Vestul ţării, mai exact în judeţul Caraş-Severin, unde a avut loc o tragedie. Un şofer de 30 de ani a murit, după ce a intrat într-o depăşire periculoasă pe Drumul Naţional 6, supranumit "Drumul Morții" din Banat, şi s-a lovit frontal de un autotren.

În urma impactului devastator, bărbatul a rămas încarcerat, iar la sosirea echipelor de intervenţie era inconştient. Din păcate, medicii nu au mai putut să-i salveze viaţa.

Pasagera din autoturism a fost grav rănită şi a fost dusă de urgenţă la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă.