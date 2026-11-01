Observator » Evenimente » Sfârșit tragic pentru un șofer de 30 de ani, pe "Drumul Morții". Mașina s-a izbit frontal de un TIR

Video Sfârșit tragic pentru un șofer de 30 de ani, pe "Drumul Morții". Mașina s-a izbit frontal de un TIR

Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.11.2026, 08:47 | Modificat la 01.11.2026, 09:03

În Sud-Vestul ţării, mai exact în judeţul Caraş-Severin, unde a avut loc o tragedie. Un şofer de 30 de ani a murit, după ce a intrat într-o depăşire periculoasă pe Drumul Naţional 6, supranumit "Drumul Morții" din Banat, şi s-a lovit frontal de un autotren.

În urma impactului devastator, bărbatul a rămas încarcerat, iar la sosirea echipelor de intervenţie era inconştient. Din păcate, medicii nu au mai putut să-i salveze viaţa.

Pasagera din autoturism a fost grav rănită şi a fost dusă de urgenţă la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă.

Anda Anghelache
Like
accident caras severin sofer depasire drumul mortii
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.