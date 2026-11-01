Performanţa se măsoară în service-ul auto, unde viteza, precizia şi îndemânarea fac diferenţa. Aproape 4.000 de mecanici s-au înscris în competiţia "Mecanicul Anului", dar numai doi au ajuns în marea finală. Au avut mai puţin de o oră să repare două maşini defecte şi să demonstreze că merită titlul. Premiul pentru câştigător, un autoturism nou.

Două mașini defecte, doi mecanici și un cronometru. Au avut la dispoziție doar 45 de minute să găsească problema și să demonstreze că se pricep să pună motoarele din nou în mișcare. Miza a fost uriașă, câștigătorul a plecat acasă cu o mașină nou-nouță.

"Se mişcă foarte bine, se vede că au o experienţă în această meserie", spune o persoană.

Marele câștigător, Teodor Doca, are 26 de ani, vine din Reghin, dar lucrează la un service din Cluj Napoca. Este cel mai tânăr câştigător al concursului Mecanicul Anului. E la a treia participare şi a reuşit să porneasca maşina în puţin sub 16 minute.

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"Defectul a fost un scurt la pompa de joasă presiune din rezervor, a trebuit să repar scurtul să nu mai fie scurt, şi totodată siguranţa arsă. Nu poţi să te plafonezi niciodată, trebuie să fii într-o continuă învățare şi îţi e pusă mintea la contribuţie, asta mă atrage", explică Teodor Doca, câştigătorul concursului.

Dar până la marele premiu, concurenții au trecut prin mai multe probe de foc

Aproape 4000 de mecanici din toată ţara s-au înscris în competiție. Toți au avut de trecut printr-o probă teoretică, susținută online. Doar 102 dintre ei au ajuns în etapa de aici, de la Palatul Parlamentului iar în marea finală, au rămas doar doi.

Competiția a avut trei categorii, diagnoză, mecanică și vopsitorie. La diagnoză s-a dat lupta pentru mașina cea nouă, în timp ce câștigătorii celorlalte două categorii au primit câte 2.000 de euro.

Printre concurenți s-au aflat și femei. Emoke a venit tocmai din Cluj-Napoca. Este mecanic de aproape cinci ani și a participat pentru a doua oară la competiție.

Participantă: Mi-a plăcut anul trecut foarte tare, atmosfera, întrebările.

Reporter: Ai avut pasiunea aceasta de mică?

Participantă: Am avut pentru motociclete şi apoi şi pentru maşini.

Reporter: Ce spun prietenele tale?

Participantă: Sunt fericite că le repar gratis mașinile!

"A fost destul de dificil, plus emoții, totul a decurs ok, testul s-a bazat pe tehnologii actuale", spune un participant.

Câștigătorul ediției de anul trecut a avut nevoie de mai multe încercări până să ajungă la marele premiu. Acum îi încurajează și pe alții să-și încerce norocul.

"Am participat de patru ori la acest concurs. A patra oară a fost cu noroc pentru mine. Mai mult de curiozitate, întâmplător am aflat despre acest concurs. Să lase emoțiile acasă, să se bazeze pe ceea ce știu", explică Alexandru Crăciun, câştigătorul ediţiei 2025.

Concursul Mecanicul Anului s-a aflat, anul acesta, la cea de-a 15 a ediție.